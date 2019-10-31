В Белгородской области экс-чиновник предстанет перед судом
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя главы администрации Валуйского района в совершении коррупционных преступлений. Мужчина будет отвечать за получение взяток в крупном и особо крупном размере.
Было установлено, что в мае прошлого года обвиняемый получил взятку в размере 1 миллион 100 тысяч рублей от предпринимателя в качестве вознаграждения за обеспечение его участия в проекте строительства сельских банных комплексов. После передачи денег чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Белгородской области и УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области.
В ходе расследования уголовного дела была выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Так, ранее, в июле и ноябре 2016 года он получил взятки от руководителя строительной организации за подписание актов выполненных строительно-монтажным работ в виде ремонта служебного кабинета на 200 тысяч рублей и денег в сумме 1,5 миллиона рублей.
Чтобы легализовать полученные полтора миллиона, обвиняемый приобрел автомобиль Форд Эксплорер, оформив его на тещу-пенсионерку, которая не имела необходимого дохода и прав управления транспортным средством.
Также было установлено, что в 2017 году обвиняемый потребовал от руководителя строительной организации передать ему 700 тысяч рублей за обеспечение перечисления строительной организации денежных средств в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей за выполненные строительно-монтажные работы.
В ходе следствия выяснился еще и такой факт: чиновник, требуя деньги, использовал обиходное выражение, обозначающее сумму в размере 700 000 рублей как «700 рублей». Предприниматель, устав от незаконных требований, перечислил ему ровно 700 рублей.
Экс-чиновник, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности, незаконно учредил юридическое лицо для занятия предпринимательской деятельностью, учредителем которого выступила его супруга, а номинальным директором сын его водителя. На самом деле, в нарушение закона о запрете муниципальным служащим заниматься предпринимательской деятельностью, обвиняемый управлял организацией, используя служебное положение для получения льгот и преимуществ.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Заместитель прокурора Белгорода утвердил обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Валуйский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU