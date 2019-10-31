В Губкине Металлоинвест поддерживает развитие детского спорта

В этом году на поощрение лучших спортивных учреждений, секций, спортсменов, тренеров и преподавателей физической культуры Компания направила 1,5 миллиона рублей.

- Металлоинвест на территории Губкинского городского округа реализует целый ряд программ направленных на улучшение и повышение качества жизни нашего населения, – рассказал Леонид Альяных, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Мы особенно трепетно относимся к программе «Наши чемпионы», потому что она позволяет привлечь молодежь к занятиям физической культуры. Я благодарю всех участников спортивного движения Губкина, за то, что вы своим неравнодушием пропагандируете здоровый образ жизни.

Победителем в номинации «Лучшая спортивная школа» в 2019 году признана «Спортивная школа олимпийского резерва». Учреждению вручили грант в размере 400 тыс. рублей. Второе место и сертификат на сумму 240 тыс. рублей присуждено «Спортивной школе № 3». Третьего место и 160 тыс. рублей удостоена «Спортивная школа № 1».

Сертификаты на приобретение спортиинвентаря и формы вручены 21 юному спортсмену.

Грантами на сумму в 100 тыс. рублей были отмечены лучшие спортивные секции по плаванию и пулевой стрельбе «Спортивной школы олимпийского резерва», хоккей с шайбой «Спортивной школы № 1», и клуб каратэ «Тигрёнок».

Сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и формы на сумму 8 тыс. рублей были вручены 21 юному спортсмену. Премии в размере 9 тыс. рублей получили 10 лучших тренеров Губкина. Еще 6 учителей физкультуры были отмечены грантами по 7 тыс. рублей.

- Грант от компании «Металлоинвест» это огромная поддержка для укрепления материально-спортивной базы. Если будет специализированное оборудование, соответственно будут высокие показатели, – поделился Геннадий Рукавицын, директор «Спортивной школы олимпийского резерва». – Спортсмены, которые тренируются у нас в школе, демонстрируют отличные результаты на международных соревнованиях, а молодое поколение равняется на них и стремиться к новым достижениям.

Учителя физкультуры также были отмечены грантами.

Программа Металлоинвеста «Наши чемпионы» действует во всех городах присутствия – Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке. В Губкине грантовый конкурс проводится совместно с администрацией городского округа с 2015 года и уже стал устойчивым инструментом популяризации физкультуры, выявления, развития и поддержки одаренных спортсменов и тренеров, формирования у детей и подростков потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Фото: Александр Белашов.