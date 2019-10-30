2019-10-30T18:40:23+03:00
Общество

Система менеджмента качества Лебединского ГОКа соответствует ISO 9001:2015

В октябре аудит был проведен экспертами Британского института стандартов
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фото: пресс-служба УКК АО "Лебединский ГОК".фото: пресс-служба УКК АО "Лебединский ГОК".
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Лебединский ГОК прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. В октябре аудит был проведен экспертами Британского института стандартов (British Standards Institution).

Во время проверки функционирования системы менеджмента качества, аудиторы побывали в рудоуправлении, геолого-маркшейдерском, техническом управлении, управлении железнодорожного транспорта, технического контроля, сопровождения продаж, закупок материально-технических ресурсов, метрологической службе, дирекции по оборудованию, на фабрике окомкования и заводе горячебрикетированного железа. Эксперты беседовали с сотрудниками, анализировали документацию, оценивали выполнения целей в области качества и подтверждение непрерывности процесса реализации СМК, ее постоянного улучшения.

Все проверяемые подразделения показали высокий уровень вовлеченности в работу системы, что является важным условием для ее результативного функционирования и успешной реализации задач, стоящих перед Лебединским ГОКом.

- Качество – это не какое-то конкретное задание, а настоящая философия производства, – отметил Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Компания «Металлоинвест» стремится к лидерству в отрасли, и следует к этой цели, основываясь на принципах устойчивого развития. В данной системе координат – качество продукции – это задача и заслуга каждого руководителя и сотрудника.

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