2019-10-30T19:07:21+03:00
Общество

«Россети» представлены рекордным числом участников в «Лидерах России»

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 3 700 сотрудников группы компаний
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На конкурс подали заявки почти 11% руководящего состава холдинга.На конкурс подали заявки почти 11% руководящего состава холдинга.
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В 2019 году в конкурсе «Лидеры России» от группы компаний «Россети» участвуют рекордные 3 700 сотрудников, тогда как в прошлом году регистрацию прошли чуть более 100 человек. Таким образом, на конкурс подали заявки почти 11% руководящего состава холдинга.

Подобный беспрецедентный рост интереса к проекту обусловлен, в том числе тем, что работники «Россетей» - участники и победители конкурса «Лидеры России» прошлого года, - получили карьерные продвижения и заняли руководящие должности в структуре холдинга.

Дополнительным эффективным стимулом для персонала активно подавать регистрационные заявки стал всероссийский конкурс «Лидеры энергетики», проведенный «Россетями» в августе 2019 года.

Проект стал первой отраслевой проекцией конкурса «Лидеры России». Организованный по схожим принципам отбора и с аналогичными критериям оценки совместно с АНО «Россия – страна возможностей», конкурс «Лидеры энергетики» привлек внимание не только сотрудников компании, но и работников сторонних электросетевых предприятий – было подано около 2 000 заявок на участие. 102 победителя, определившихся на финальном этапе, вошли в «золотой» кадровый резерв группы. Несмотря на то, что итоги конкурса подведены только в августе этого года, уже принят ряд решений по назначению победителей на вышестоящие должности.

- Наши сотрудники и потенциальные соискатели видят, что в группе компаний «Россети» активно заработали социальные лифты, а это повышает доверие к нам как к работодателю. «Россети» - это компания, которая выполняет обещания и в которой можно делать карьеру. Конкурс «Лидеры России», а также наш отраслевой проект – «Лидеры энергетики» - являются большим подспорьем для того, чтобы лишний раз оценить и развить свой потенциал. Даже если вы не станете победителем, участие в конкурсах такого масштаба – отличный шанс проявить себя, - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Напомним, «Россети» - партнер конкурса «Лидеры России» с 2018 года. Генеральный директор компании Павел Ливинский является наставником конкурса.

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