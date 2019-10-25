2019-10-25T10:18:42+03:00
Общество

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома

У победителей будет возможность получить 100 баллов за ЕГЭ по одному из профильных предметов
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Кружковое движение Национальной технологической инициативы (КД НТИ) сообщает о старте олимпиады для школьников по профилю «Информационная безопасность». Он входит в перечень Российского совета олимпиад школьников и дает победителям возможность получить 100 баллов за ЕГЭ по одному из профильных предметов (математика или информатика по выбору вуза) при поступлении в ведущие инженерные вузы России. Задания разработаны при поддержке «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий кибербезопасности.

Сейчас для участия в олимпиаде зарегистрировались более 3 600 человек. Заявки от старшеклассников принимаются до 30 октября. Параллельно с регистрацией идет первый отборочный этап, который продлится до 1 ноября.

- Информационная безопасность сегодня входит в число самых динамично развивающихся отраслей. Повсеместная цифровизация создает потребность в технологиях защиты от цифровых угроз и в людях, которые будут этими технологиями управлять. При этом основной проблемой отрасли остается кадровый голод. Поэтому «Ростелеком» как лидер в этой сфере прилагает серьезные усилия к тому, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, привлекая в отрасль новые кадры и помогая талантливым ребятам добиться успехов в профессии, – сказал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Второй этап соревнования пройдет с 6 ноября по 31 декабря 2019 года в популярном формате Capture the Flag (CTF). Участникам нужно будет выполнять задания и получать баллы за отправленный ответ-«флаг» – набор символов или произвольную фразу.

Финальный этап профиля, который завершится 29 марта, будет посвящен безопасности интернета вещей (Internet of Things, IoT). Легенда задания такова: владелец умного дома в отъезде и хочет регулярно проверять, что в его отсутствие не происходит никаких аварий. Участники соревнования должны создать единую сеть из различных датчиков умного дома, обеспечить передачу показателей удаленному пользователю и убедиться, что сеть надежно защищена от возможных вредоносных вторжений киберпреступников и ошибок внутреннего нарушителя. Для победы нужно будет построить функционирующую сеть IoT-устройств и обеспечить комплексную защиту умного дома.

- С каждым годом задания Олимпиады Кружкового движения НТИ все больше отвечают перспективным запросам, задачам опережающего развития технологий, которые ставят компании-лидеры. Решения, которые школьники предложат в рамках профиля «Информационная безопасность», могут оказаться действительно востребованными, а лучшие участники получат шанс попасть в кадровый резерв одной из ведущих технологических компаний страны, – подчеркнул руководитель рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов.

Олимпиада КД НТИ – это первые в России командные инженерные соревнования для школьников и студентов, которые дают участникам не только реальные навыки, но и уникальные образовательные возможности.

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