В Белгородской области ветеран Великой Отечественной войны и МВД отметила 99 день рождения

24 октября свой 99-й день рождения отметила жительница Белгородского района, ветеран Великой Отечественной войны и МВД Зинаида Еськова. Свою жизнь она посвятила ведомственному здравоохранению. Службу Зинаида Дмитриевна начинала в системе НКВД после окончания в марте 1943 года Казанского Государственного стоматологического института. Прошла войну. В 1945 году, сделав у разбитого Рейхстага фото на память, покинула побежденный советскими войсками Берлин. Именно этим снимком из семейного архива ветеран больше всего гордится.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В 54-м году Зинаиду Дмитриевну направили для прохождения дальнейшей службы во вновь образованную Белгородскую область. Ее назначили на должность врача-стоматолога поликлиники медицинской службы УВД. Здесь она трудилась до выхода на пенсию в сентябре 1977 года. После еще долго работала детским стоматологом.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Зинаида Дмитриевна отдала любимой работе 63 года, из них более 30 лет - службе в органах внутренних дел, - отметили в пресс-службе УМВД региона.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В свой день рождения ветеран принимала поздравления не только от родных и близких. Навестить ее пришли и бывшие коллеги – временно исполняющий обязанности начальника Медико-санитарной части МВД России по Белгородской области Владимир Акимов, начальник организационно-методического и лечебно-профилактического отделений Наталья Машукова и председатель областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Владимир Удотов. Они поблагодарили именинницу за долголетний и самоотверженный труд, пожелали ей здоровья и благополучия. Зинаида Дмитриевна тепло встретила гостей и за чашкой чая поделилась с ними воспоминаниями о службе в органах внутренних дел и войне.