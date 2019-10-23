Больше ста белгородцев сдали кровь для пострадавших в ДТП детей

Акция «Сдай кровь! Спаси жизнь ребенка, пострадавшего в ДТП» прошла 22 октября в Белгороде. К участию в ней присоединились сотрудники ГИБДД, волонтеры и неравнодушные жители города.

Мобильная станция переливания крови расположилась на площадке возле Технологического университета. Полицейские знакомили прохожих, а также студентов и преподавателей вуза со статистикой аварийности, рассказывали об основных видах и причинах ДТП, объясняли, как избежать дорожных неприятностей.

В региональной Госавтоинспекции отметили, что мероприятие проводилось с целью профилактики ДТП, пропаганды донорства и, конечно, оказания реальной помощи тем, кто в ней нуждается.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- В акции поучаствовали более 100 человек. Каждый из них надеется, что донорская кровь впоследствии поможет спасти не одну жизнь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Отметим, с начала года на дорогах региона с участием детей в возрасте до 16 лет произошло 110 ДТП. В них пострадали 117 юных жителей региона. Трое детей погибли.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной. Сотрудники ГИБДД ведут активную профилактическую работу по снижению количества таких ДТП. На уроках безопасности воспитанники детских садов и школьники в игровой форме изучают ПДД и сами изготавливают световозвращающие фликеры. Во многих учебных учреждениях оборудованы детские автоплощадки, представляющие собою уменьшенную копию проезжей части. Здесь малыши могут проверить знания дорожных правил на практике.

Перед началом нового учебного года полицейские проверили на соответствие требованиям безопасности улично-дорожную сеть. На протяжении всего сентября утром и вечером на пешеходных переходах региона дежурили сотрудники ГИБДД и волонтеры, которые помогали младшеклассникам безопасно перейти улицу. Для детишек также запустили серию кукольных спектаклей по дорожной безопасности.

В Белгороде и области продолжают развиваться кадетское и ЮИДовское движение. Работают также родительский и отцовский патрули, которые наряду с автоинспекторами несут дежурство вблизи учебных учреждений. В помощь юным пешеходам разработаны карты безопасных маршрутов «дом – школа – дом».

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Внимание старшеклассников и студентов к проблемам дорожной безопасности привлекают при помощи краш-курсов, где автоинспекторы, сотрудники МЧС и скорой помощи, а также участники ДТП делятся с аудиторией своими воспоминаниями о последствиях пренебрежительного отношения к безопасности.

Сотрудниками полиции также проводятся целенаправленные рейды по контролю за безопасностью юных пассажиров. С начала года за нарушение правил перевозки организованных групп детей к административной ответственности привлекли более 100 водителей автобусов.

Профилактические и рейдовые мероприятия продолжатся в рамках акции «Внимание, каникулы». Она пройдет в регионе с 22 октября по 5 ноября. Безопасность на дорогах зависит от дисциплинированности каждого из нас. Полицейские призывают водителей быть внимательными к юным пешеходам, а родителей – служить для детей личным примером в выборе безопасного поведения.