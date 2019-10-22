В Татановской СОШ Тамбовской области появится научно-учебная лаборатория «Агрокуб»

Научное пространство создано для глубокого практического освоения школьниками селекции, генетики и биотехнологий. В научно-учебных лабораториях «Агрокуба» учащиеся смогут реализовать свой научно-исследовательский и творческий потенциал в трех больших научных областях: биотехнология, генетика и физиология растений; агробиотехнология; робототехника для агропроизводства, животноводства. Под руководством педагогов ребята смогут освоить методы молекулярной диагностики, выделения ДНК, проводить анализ пищевых продуктов и многое другое.

- Современные образовательные учреждения просто обязаны следовать за тенденциями времени: становиться максимально гибкими и удовлетворять научные потребности каждого ученика исходя из его способностей. Стараться развивать и поддерживать интерес к научной деятельности, а также показывать, как теория превращается в практику. «Агрокуб» полностью соответствует актуальным научным запросам школьников. Мы рады поддержать этот уникальный образовательный проект в нашем регионе, - подчеркнул управляющий банком «Открытие» в Тамбове Александр Матинко.