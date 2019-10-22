2019-10-21T20:14:42+03:00
Общество

Вести борьбу с нарушителями на дорогах Белгородской области будет специализированная группа ДПС

В нее входят 10 экипажей дорожно-патрульной службы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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С 21 сентября в Белгородской области сотрудники ДПС провели 14 специализированных выездов в районы.С 21 сентября в Белгородской области сотрудники ДПС провели 14 специализированных выездов в районы.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Для борьбы с нарушителями дорожных правил и снижения аварийности в региональной Госавтоинспекции создали специализированную группу ДПС. Ее участок работы – районы, где наблюдается рост ДТП.

- В рейдовых мероприятиях одновременно участвуют десять экипажей дорожно-патрульной службы. При работе в крупных городах, таких как Белгород, Старый Оскол и Губкин, численность нарядов увеличивается за счет сил и средств территориальных подразделений, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

С 21 сентября в регионе сотрудники ДПС провели 14 специализированных выездов в районы. За время рейдов инспекторы ГИБДД отстранили от управления 30 пьяных водителей. Двум автомобилистам грозит уголовное наказание за повторное вождение подшофе. Задержан один лишенный прав местный житель. Помимо него, по дорогам региона разъезжали 24 человека, никогда не получавших водительских удостоверений. Всех их привлекли к административной ответственности.

Еще 47 человек наказали за нарушение правил проезда пешеходных переходов. Под контролем специализированной группы ДПС и пассажирские перевозки. На специализированную стоянку отправили 10 автобусов, выехавших на линию с техническими неисправностями. Не остались без внимания и «безлошадные» участники дорожного движения. Сотрудники ГИБДД выписали штрафы 54 пешеходам.

В Управлении ГИБДД обещают продолжить работу по выявлению нарушителей на дорогах. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и не нарушать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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