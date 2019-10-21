2019-10-21T15:17:43+03:00
Общество

Евгений Савченко прокомментировал задержание главы Белгородского района

Глава региона подчеркнул, что области нанесен серьезный репутационный ущерб
Ирина ТАРАСОВА
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Евгений Савченко прокомментировал задержание главы Белгородского района.Евгений Савченко прокомментировал задержание главы Белгородского района.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 21 октября, на еженедельном оперативном совещании правительства региона Евгений Савченко дал комментарий по поводу задержания главы администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Глава региона, в частности, подчеркнул, что рассчитывает на объективное расследование обстоятельств произошедшего. При этом он сказал, что «независимо от итогов расследования и будущего приговора суда, хочу отметить, что исполнительной власти области нанесен серьезный репутационный ущерб».

Обращаясь к управленцам, Евгений Савченко сказал:

– Соблазн легких денег велик, однако нужно помнить всегда, что у дерева коррупции гнилые корни безнравственности и горькие плоды трагедии. В погоне за наживой легко навсегда потерять самое ценное – честное имя и благополучную судьбу. Призываю всех никогда об этом не забывать.

Глава региона также отметил, что «реакция на случившееся должна быть однозначной – абсолютная чистоплотность, открытость и прозрачность наших действий со всеми субъектами хозяйственно-экономической деятельности и их руководителями».

– Главный мотив и критерий наших решений и поступков был и остается одним – всестороннее развитие каждого поселения, каждого муниципального образования, повышение качества жизни в Белгородской области. Исходя из этого, давайте выстраивать наши действия и нашу совместную работу, – сказал Евгений Савченко.

Напомним, что в конце прошлой недели в своем кабинете был задержан глава администрации Белгородского района Анатолий Попков. Анатолию Попкову инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица. В отношении Попкова возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Взятка»). Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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