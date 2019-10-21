Евгений Савченко прокомментировал задержание главы Белгородского района
Сегодня, 21 октября, на еженедельном оперативном совещании правительства региона Евгений Савченко дал комментарий по поводу задержания главы администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Глава региона, в частности, подчеркнул, что рассчитывает на объективное расследование обстоятельств произошедшего. При этом он сказал, что «независимо от итогов расследования и будущего приговора суда, хочу отметить, что исполнительной власти области нанесен серьезный репутационный ущерб».
Обращаясь к управленцам, Евгений Савченко сказал:
– Соблазн легких денег велик, однако нужно помнить всегда, что у дерева коррупции гнилые корни безнравственности и горькие плоды трагедии. В погоне за наживой легко навсегда потерять самое ценное – честное имя и благополучную судьбу. Призываю всех никогда об этом не забывать.
Глава региона также отметил, что «реакция на случившееся должна быть однозначной – абсолютная чистоплотность, открытость и прозрачность наших действий со всеми субъектами хозяйственно-экономической деятельности и их руководителями».
– Главный мотив и критерий наших решений и поступков был и остается одним – всестороннее развитие каждого поселения, каждого муниципального образования, повышение качества жизни в Белгородской области. Исходя из этого, давайте выстраивать наши действия и нашу совместную работу, – сказал Евгений Савченко.
Напомним, что в конце прошлой недели в своем кабинете был задержан глава администрации Белгородского района Анатолий Попков. Анатолию Попкову инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица. В отношении Попкова возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Взятка»). Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения его под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU