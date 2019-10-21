Белгородские энергетики провели очередной рейд по выявлению энерговоровства

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с представителями администрации, полиции и СМИ провели рейд по выявлению фактов хищения электроэнергии на территории Валуйского района. Обнаружено два факта самовольного подключения, ущерб составил более 100 тыс. рублей.

В ходе рейда энергетики проверили приборы учета у физических и юридических лиц, заподозренных в безучетном и бездоговорном потреблении электроэнергии. Первый факт хищений обнаружился в жилом доме на улице Суржикова. При детальном осмотре схемы учета выяснилось, что жильцы самовольно, по скрытому проводу подключили бойлер и другое оборудование и потребляли электроэнергию, минуя счетчик.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Чуть позже аналогичный факт бригада зафиксировала в Луговом переулке. Не заходя в дом, энергетики заметили дополнительный, не подключенный к счетчику ввод. Электроэнергией здесь отапливали дом, отключенный от газоснабжения. Само подключение было выполнено кустарным способом, что могло привести к пожару и поставить под угрозу жизнь людей.

По выявленным в ходе рейда фактам неучтенного потребления составлены акты и сделан перерасчет незаконно потребленной электроэнергии. В итоге владелец дома на улице Суржикова заплатит свыше 80 тыс. рублей, в Луговом переулке – около 40 тыс. рублей. Если в течение 10 дней нарушитель не возместит причиненный ущерб, филиал обратится в суд с требованием о принудительном взыскании образовавшейся задолженности.

С 9 июня 2019 года федеральным законом в России ужесточили наказание за несанкционированное подключение к электрическим сетям. За повторное незаконное присоединение физические лица обязаны заплатить от 15 до 30 тыс. руб., должностные – от 80 до 200 тыс. рублей (альтернативное наказание – дисквалификация на срок от двух до трех лет), юридические лица – от 200 до 300 тыс. рублей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По словам заместителя начальника по реализации услуг Валуйского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго» Владислава Коржавых, факты незаконного электропотребления обнаруживаются как в частном секторе, так и на объектах малого бизнеса, где, желая сэкономить на оплате, собственники вмешиваются в системы учета, занижая показания электросчетчиков. С начала года сотрудники Белгородэнерго выявили 252 случая безучетного потребления в объеме 2,7 млн кВтч на сумму 5,4 млн рублей и отработали 236 фактов – бездоговорного в объеме 2,5 млн кВтч. Ущерб от последнего превысил 8,5 млн рублей.

Как пояснил Владислав Коржавых, в Валуйском городском округе 628 комплектных трансформаторных подстанций, 128 из которых оснащены приборами технического учета, позволяющими более точно выявлять очаги потерь. К концу 2020 года такими приборами учета будут оснащены все КТП в Валуйском районе. Есть и другие, уже хорошо зарекомендовавшие себя способы борьбы с нарушителями. Специальные пункты коммерческого учета (ПКУ) устанавливают у предприятий с сомнительно низким электропотреблением на питающих ВЛ 10(6) кВ.. По каналам связи приборы учета передают на сервер оперативные данные о потреблении. Один из ПКУ был установлен на ЛЭП 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение валуйской маслобойни. Сверяя оплаченные объемы по ПКУ и по счетчику, энергетики, определили что, счетчик потребителя учитывает лишь 25% объема электроэнергии, после чего он был переведен на расчеты по ПКУ. Всего в Валуйках таких интеллектуальных пунктов учета уже 12. По мнению энергетиков, умные счетчики делают учет прозрачным, а расчеты с потребителями максимально точными.