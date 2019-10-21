2019-10-21T11:59:00+03:00
Общество

Белгородцы выбрали новый формат телевидения от «Ростелекома»

Количество пользователей сервиса Wink в Белгородской области превысило 19 тысяч
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Особой популярностью приложение пользуется у жителей Белгорода, Губкина и Старого Оскола. Больше половины всех его установок приходится на телевизоры со Smart TV.

Сервис Wink предлагает к просмотру новинки мирового кинопроката, популярные сериалы и телепередачи без рекламы и привязки к определенному времени. К одной учетной записи можно подключить до пяти устройств. Это могут быть как мобильные гаджеты, так и умные телевизоры или ТВ-приставки. Wink позволяет управлять просмотром: перематывать эфир, записывать и ставить на паузу, а также покупать в коллекцию или брать в аренду фильмы и сериалы.

- Wink набирает популярность у жителей региона: с момента запуска к сервису ежемесячно подключается более двух тысяч человек. Основной причиной такого успеха я считаю простоту установки, интересный контент и возможность подключения до пяти устройств к каждому аккаунту. А абоненты мобильной связи от «Ростелекома» извлекают двойную выгоду: для них интернет-трафик при использовании Wink не тарифицируется. Кроме того, пользователи нашего домашнего интернета и мобильной связи могут принять участие в акции «Wink ТВ-онлайн» и тестировать приложение бесплатно в течение целого года, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком.

Чтобы начать пользоваться Wink, нужно скачать приложение на устройство и пройти несложную регистрацию: на сайте сервиса или прямо в приложении. Дальше остается только оформить подходящую подписку и смотреть телеканалы, фильмы и сериалы.

Более подробную информацию о сервисе Wink можно получить на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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