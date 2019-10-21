Белгородца, не уплатившего вовремя штраф, отправили в места лишения свободы

Житель Белгородской области, не уплативший вовремя штраф в размере 110 тысяч, взят под стражу прямо в зале суда. Такое решение принял суд, заменив должнику не уплаченный штраф за совершенное коррупционное преступление на один год лишения свободы.

Белгородец накануне был осужден за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия». Приговором суда тогда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

Когда штраф так и не был уплачен, к делу подключились судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Белгородцу вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что не уплаченный вовремя штраф влечет за собой более суровое наказание.

Но выводов должник не сделал, штраф так и не заплатил.

Тогда последовало соответствующее представление в суд, которое и было удовлетворено. Суд вынес решение о замене штрафа на один год лишения свободы. В зале суда должника взяли под стражу.