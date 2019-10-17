Газовики призывают белгородцев проверить тягу в дымоходах

Эксплуатация газовых приборов в помещениях с нарушением функционирования систем дымоудаления и вентиляции опасна для жизни и может привести к несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом.

В соответствии с Правилами пользования газом (постановление Правительства РФ №410), за исправность дымоходов и вентканалов в частном доме отвечает потребитель, в многоквартирном доме – управляющая компания или ТСЖ. Проверка тяги в дымоходах и вентканалах и при необходимости их чистка должна проводиться не реже 3 раз в год (за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине, а также через 7 дней после его окончания).

При этом газовики вправе приостановить подачу газа без предварительного уведомления в случаях обнаружения отсутствия тяги или притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования.

- Угарный газ опасен тем, что не имеет ни запаха, ни цвета. При отсутствии тяги продукты сгорания не уходят, они накапливаются в помещении и негативно влияют на здоровье. Даже небольшая концентрация угарного газа может привести к печальным последствиям. При концентрации выше 1,2% человек теряет сознание уже после 2-3 вдохов, а летальный исход может наступить в течение 3 минут, – пояснил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород» Сергей Власов.

Причиной нарушения тяги могут стать засоры, завалы или обрушения дымоходов, попадание в них посторонних предметов (строительного мусора, птиц), обледенение дымовых каналов, обмерзание оголовков труб – поэтому очень важно вовремя проходить соответствующую проверку.

Помните о своей безопасности: проверяйте дымоходы и вентиляционные каналы вовремя.

Газовики призывают горожан, в чьих домах установлено газовое оборудование, не игнорировать проверки систем дымоудаления, а в случае самостоятельного обнаружения неисправности или отсутствия тяги, незамедлительно связаться с управляющей компанией или специализированной организацией для устранения причины.

При проявлении первых признаков отравления угарным газом (слабость, головокружение, сухой кашель, ухудшение зрения, появление шума в ушах) нужно перекрыть краны к газовым приборам, открыть окна для проветривания помещения и позвонить по телефону экстренной помощи 112 и 04 или 104 (с мобильного).