2019-10-17T17:31:23+03:00
Общество

В Старом Осколе впервые использовали санитарную авиацию

Пациентку с ожогами доставили в областную больницу Святителя Иоасафа всего за 40 минут
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: группа больницы Святителя Луки ВКонтакте.Фото: группа больницы Святителя Луки ВКонтакте.Фото: Соцсети
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40 минут потребовалось экипажу вертолета, чтобы доставить из окружной старооскольской больницы Святителя Луки Крымского в ожоговое отделение ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больницы Святителя Иоасафа» пострадавшую женщину. В истории больницы, сообщают в группе Святителя Луки Крымского ВКонтакте, это первый случай использования санитарной авиации. И возможным это стало благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Также сообщается, что «слаженная работа большой команды врачей и медсестер двух больниц, водителей наземного транспорта и пилотом позволила оперативно сделать работу, на которую прежде уходило более 3 часов».

Фото: группа больницы Святителя Луки ВКонтакте. Фото: Соцсети

Фото: группа больницы Святителя Луки ВКонтакте.Фото: Соцсети

Напомним, что программа «Здравоохранение» имеет 8 направлений. Одно из них – развитие санитарной авиации. Вертолет Ансат, который поступил в Белгородскую область в рамках национального проекта, впервые приземлился в Старом Осколе на территории окружной больницы святителя Луки Крымского 16 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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