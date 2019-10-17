2019-10-17T16:42:49+03:00
Звезды

В Белгородскорй фотогалерее Собровина открывается персональная фотовыставка Александра Тягны-Рядно

Представлены и портреты Бориса Ельцина, Андрея Сахарова, Андрея Вознесенского, Сергея Бодрова и других выдающихся людей эпохи
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.
Изменить размер текста:

18 октября в Белгородской галерее фотоискусства имени Виталия Собровина состоится открытие персональной фотовыставки российского фотожурналиста, члена Союза фотохудожников России, члена Союза журналистов России, члена Международной Федерации художников ЮНЕСКО - Александра Тягны-Рядно. В экспозицию вошли лучшие фотографии мастера, в том числе и необычные портреты Бориса Ельцина, Андрея Сахарова, Андрея Вознесенского, Сергея Бодрова и других выдающихся людей эпохи.

Александр Тягны-Рядно - один из ярких представителей последнего самого молодого поколения советской фотографии и первого поколения новой российской фотографии. Начинал профессиональную работу в легендарных советских газетах: «НТР», «Советская культура», «Известия», «Собеседник». После перестройки он сотрудничал с десятками изданий в России и за рубежом. Последнее время, как свободный художник, работает над крупными Арт и PR проектами. Александр автор более десятка фотокниг и фотоальбомов. Более 60 персональных выставок автора экспонировались в Великобритании, Израиле, Испании, Италии, России, Франции, Азербайджане, Украине

В экспозицию вошли лучшие фотографии: от самых первых работ начала 80-х годов ХХ века до последних, выполненных автором в 2015 году.

Выставка представлена как 28 глав для проекта книги, каждая глава – это 1-2 фотографии. Первая часть фотовыставки - жанровая черно-белая фотография, объемно показывающая жизнь страны на сломе эпох в лучших традициях русского фотографического символизма из первого тома монографии. Следующий раздел - портреты известных людей нашего времени, которые продолжают традицию классического психологического портрета. В этом разделе экспозиции – портреты Бориса Ельцина, Андрея Сахарова, Андрея Вознесенского, Сергея Бодрова и других выдающихся людей эпохи. Последняя третья часть экспозиции посвящена поискам современного языка и стиля в цветной фотографии – «фотографии решающей пластики». Здесь представлены фотоработы привезенные автором из многочисленных командировок по России, и по всему миру.

В 19-00 после открытия выставки, Александр Тягны-Рядно даст мастер-класс по travel-фотографии! Вы сможете увидеть последнюю съемку мастера, которую он провел этой осенью в Китае. Вход по предварительной записи. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 31-35-36.

Выставка будет работать в большом зале фотогалереи до 6 ноября 2019 года по адресу: Белгород, ул. Попова, 69.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
15 некоммерческих организаций Белгорода получили грантовую поддержку Президента
Сколько продержится бабье лето в Белгородском регионе
В Белгородском регионе два иностранных гражданина пытались пересечь границу
Белгородские энергетики почти завершили ремонтную программу этого года
Белгородцы-старшеклассники Алексеевской школы примеряются к будущим профессиям
С 1 декабря белгородцы будут платить за воду больше
Газовики призывают белгородцев проверить тягу в дымоходах
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
17-летний белгородец ответит за изнасилование малолетней
Маленький принц прилетит к белгородским детям
Автовладелец из Нового Оскола может лишиться «Камаза» из-за долгов
У клубов Старооскольского городского округа теперь есть новая мультимедийная аппаратура
В октябре в Белгороде воспользоваться единым социальным проездным могут почти пять тысяч льготников
Из Белгорода в декабре начнут курсировать новые поезда на Москву, Воронеж и Адлер
В Белгородском университете школьникам рассказали об интеллектуальной собственности
Молодую белгородку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения компромата
В Валуйках возле железной дороги нашли минометные мины
6-летний мальчик, погибший на пожаре в Белгороде, не смог открыть дверь
В Белгороде полицейские изъяли из незаконного оборота полкило героина
Белгородская филармония открывает джазовый сезон
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
Белгородец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по налогам
В Белгороде появится своя Казань