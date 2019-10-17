В Белгородскорй фотогалерее Собровина открывается персональная фотовыставка Александра Тягны-Рядно

18 октября в Белгородской галерее фотоискусства имени Виталия Собровина состоится открытие персональной фотовыставки российского фотожурналиста, члена Союза фотохудожников России, члена Союза журналистов России, члена Международной Федерации художников ЮНЕСКО - Александра Тягны-Рядно. В экспозицию вошли лучшие фотографии мастера, в том числе и необычные портреты Бориса Ельцина, Андрея Сахарова, Андрея Вознесенского, Сергея Бодрова и других выдающихся людей эпохи.

Александр Тягны-Рядно - один из ярких представителей последнего самого молодого поколения советской фотографии и первого поколения новой российской фотографии. Начинал профессиональную работу в легендарных советских газетах: «НТР», «Советская культура», «Известия», «Собеседник». После перестройки он сотрудничал с десятками изданий в России и за рубежом. Последнее время, как свободный художник, работает над крупными Арт и PR проектами. Александр автор более десятка фотокниг и фотоальбомов. Более 60 персональных выставок автора экспонировались в Великобритании, Израиле, Испании, Италии, России, Франции, Азербайджане, Украине…

В экспозицию вошли лучшие фотографии: от самых первых работ начала 80-х годов ХХ века до последних, выполненных автором в 2015 году.

Выставка представлена как 28 глав для проекта книги, каждая глава – это 1-2 фотографии. Первая часть фотовыставки - жанровая черно-белая фотография, объемно показывающая жизнь страны на сломе эпох в лучших традициях русского фотографического символизма из первого тома монографии. Следующий раздел - портреты известных людей нашего времени, которые продолжают традицию классического психологического портрета. В этом разделе экспозиции – портреты Бориса Ельцина, Андрея Сахарова, Андрея Вознесенского, Сергея Бодрова и других выдающихся людей эпохи. Последняя третья часть экспозиции посвящена поискам современного языка и стиля в цветной фотографии – «фотографии решающей пластики». Здесь представлены фотоработы привезенные автором из многочисленных командировок по России, и по всему миру.

В 19-00 после открытия выставки, Александр Тягны-Рядно даст мастер-класс по travel-фотографии! Вы сможете увидеть последнюю съемку мастера, которую он провел этой осенью в Китае. Вход по предварительной записи. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 31-35-36.

Выставка будет работать в большом зале фотогалереи до 6 ноября 2019 года по адресу: Белгород, ул. Попова, 69.