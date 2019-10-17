2019-10-17T15:33:30+03:00
Экономика

Банк «Открытие» предлагает новые памятные монеты

Это серебряные монеты двух новых серий: «Ювелирное искусство России» и «5-летие ЕАЭС»
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..Фото: "КП" Архив
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В серии «Ювелирное искусство России» доступны 3 вида монет - номиналом 3 рубля, 25 рублей и 25 рублей с цветным покрытием. На аверсе всех трех монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, на реверсе – хрустальный кувшин в серебряной оправе фирмы «Болин» на фоне выполненной в технике лазерного матирования стилизованной композиции по мотивам других изделий фирмы. На монетах с цветным покрытием фрагмент изображения и фон реверса выполнены с применением цветной эмали.

Серебряная монета «5-летие ЕАЭС» выпускается номиналом 3 рубля; выполнена из серебра 925 пробы диаметром 39 мм. На аверсе изделия изображен Государственный герб Российской Федерации, на реверсе - в центре изображены очертания стран — членов ЕАЭС, вверху по окружности — выполненные в цвете изображения флагов стран — членов ЕАЭС, продолженные внизу изгибающимися линиями; под флагами расположена выполненная в цвете эмблема ЕАЭС; внизу имеются надписи «5 ЛЕТ» и «ЕАЭС».

На данный момент монеты обеих серий уже можно приобрести в офисах ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в Москве.

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