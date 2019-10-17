Белгородские энергетики почти завершили ремонтную программу этого года

«Россети Центр Белгородэнерго» практически завершил выполнение ремонтной программы текущего года. По данным на 15 октября, отремонтировано 2246 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ (101,7 % плана года), 728 трансформаторных подстанций 0,4/6-10 кВ (100 %). От древесно-кустарниковой поросли расчищено и расширено 585,2 га просек ЛЭП.

На подстанциях 110 кВ энергетики провели капитальный ремонт 277 выключателей и 194 разъединителей, тем самым повысив надежность электроснабжения крупных и социально значимых потребителей: Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, Детской областной больницы, Городской больницы № 2 г. Белгорода, БГТУ им. В.Г. Шухова, предприятий «Белгранкорм», «Крюковский свинокомплекс».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С целью повышения надежности электроснабжения Ракитянской ЦРБ, Прохоровского комбикормового завода, агропредприятий «Хохланд Руссланд», «Авида», «Оскольское молоко», «Белгородские молочные фермы» на ряде подстанций проведены мероприятия по замене 479 комплектов устаревшей фарфоровой изоляции на полимерную.

Для повышения защищенности оборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений на подстанциях «Очистные», «Курасовка», «Кочетовка» и «Прилепы» установлено 36 новых разрядников; на подстанциях 110 кВ «Красногвардейское» и 35 кВ «Радьковка» модернизированы вводы двух секционных выключателей и один трансформаторный ввод 35 кВ; на подстанции 35 кВ «Западная», от которой зависит надежное электроснабжение Губкинского мясокомбината и еще нескольких предприятий, заменено 8 вводов выключателей и 129 комплектов опорной изоляции.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Капитальный ремонт ЛЭП с заменой опор, изоляторов и расчисткой трасс выполнен на 26 ВЛ 35-110 кВ, в числе которых ВЛ 110 кВ «Новый Оскол - Серебрянка» протяженностью 26,8 км, ВЛ 110 кВ «Коньшино - Голофеевка» (47,1 км), ВЛ 110 кВ «Фрунзенская - Майская» (24,9 км), ВЛ 35 кВ «Оросительная - Уразово с отпайкой на с/з Уразово» (61,9 км), ВЛ 35 кВ «Красногвардейское - Раздорное» (27,1 км).

В текущем году программа технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса на 87 % выполнена силами персонала Белгородэнерго, без привлечения подрядных организаций.