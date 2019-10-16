2019-10-16T15:24:17+03:00
Общество

Зелёная миссия экологов Лебединского ГОКа

На комбинате, входящем в Металлоинвест, приступили к осенней посадке молодых деревьев и кустарников
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Около 450 саженцев березы, клёна, рябины, каштана, липы, туи, розы высаживают на территории всех подразделений предприятия.

- Свою зелёную миссию мы очень любим, - поделилась Наталья Черкащенко, начальник управления экологического контроля и охраны окружающей среды. - Сейчас, когда осень пришла в самых ярких красках, мы особенно радуемся результатам своего труда: багряные рябины, золотые клёны, поздние цветы, особенный воздух - очень важно сохранять и умножать это природное богатство.

Кроме того, ежегодно, лебединские экологи рекультивируют земли отвала рыхлой вскрыши и хвостохранилища комбината. Площадь в 15 га засеивают многолетними травами. Минувшим летом для этого потребовалось почти 2000 кг семян. Осенью сажают сеянцы акации на территории 20 га. В этом году для этих целей приобретены более 50000 молодых растений.

Сотрудники УЭКиООС с радостью поддерживают городские акции по озеленению. Скоро они примут участие в масштабной высадке саженцев сосны и акации на территории Губкина.

Автор: Мария Соколова. Фото автора

ИСТОЧНИК KP.RU

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