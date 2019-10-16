Как в Старом Осколе прошел поэтический фестиваль«СПЛАВ»

С 11 по 13 октября 2019 года в Старом Осколе впервые прошел поэтический фестиваль «СПЛАВ», организованный культурной платформой АРТ-ОКНО – проектом благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и командой проекта «Живые поэты». В фестивале приняли участие поэты Дмитрий Воденников, Андрей Орловский, Лев Оборин и Анна Сеничева, группа «Ундервуд», актеры Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев, выступили Василий Уриевский, Анна «Умка» Герасимова, Саша Гагарин (группа «Сансара») и многие другие – литераторы из Старого Оскола и Белгорода, друзья и авторы проекта «Живые поэты»из Москвы, Петрозаводска, Нижнего Новгорода и других городов России.

В рамках фестиваля организаторы провели 12 мероприятий: пресс-конференцию, образовательный курс из шести лекций, две театральных постановки, открытые чтения, вечер памяти Вени Д’ркина и гала-концерт. «СПЛАВ» продлился три дня – за это время его посетило более 1200 человек, а онлайн-трансляции одного из спектаклей и образовательной программы к моменту завершения фестиваля собрали полмиллиона просмотров.

«В процессе фестиваля мы смогли объединить городские литературные традиции с новыми возможностями. Это самая большая наша победа. Осознавая масштаб резонанса в городе, в ближайшее время планируем принять решение о развитии фестиваля поэзии СПЛАВ в Старом Осколе. Сейчас уже очевидно, что этот проект полностью соответствует главной идее культурной платформы АРТ-ОКНО - содействие развитию городской культуры через диалог с городом. А поэзия - один из важнейших языков для этого диалога», - прокомментировала фестиваль Марьяна Золина, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО.

Отметим, что образовательная программа фестиваля оказалась дискуссионной. И посетители, и онлайн-аудитория, активно участвовали в обсуждениях, задавали лекторам дополнительные и уточняющие вопросы. По результатам отбора в открытых чтениях, состоявшихся в торговом центре «Боше», приняли участие шесть старооскольских поэтов, а специальными гостями выступили поэты Иван Фефелов, Анна Сеничева и Анна «Умка» Герасимова. Концерт «Костры над рекой» памяти Вени Д’ркина курировали оргкомитет фестиваля «Оскольская лира» и объединение «Творческий фонарь».

Ундервуд. Фото Кати Малыгиной.

Одним из самых эмоциональных моментов фестиваля стал спектакль «Голубь в Сантьяго» по поэме российского поэта Евгения Евтушенко. Завершился «СПЛАВ» гала-концертом в центре культурного развития «Горняк». Зал активно поддерживал Андрея Орловского, на выступлении Саши Гагарина зрители сделали волну света, качая над головой мобильными телефонами, а после выхода на сцену хедлайнеров вечера, группы «Ундервуд», танцевали в проходах.