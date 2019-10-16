Открылась регистрация на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет – управляй им»

Соревнования начнутся 7 ноября 2019 г. и пройдут в режиме онлайн на портале Чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из 6 наборов интерактивных заданий.

Тема Чемпионата 2019 - домены и доменная индустрия: в заданиях отражены

принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один из наборов игр посвящен 25-летию домена .RU (https://25.cctld.ru). Подготовка к соревнованиям пройдет в октябре на официальных страницах Чемпионата в Facebook (https://www.facebook.com/izuchi.internet/) и «ВКонтакте» (https://vk.com/izuchi.internet).

Те, кто планирует побить рекорд или улучшить счет в Чемпионате, могут выполнить дополнительные задания (https://игра-интернет.рф/championship/#bonus): подготовить инфографику о Рунете или опубликовать новости о проведении

Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.

Итоги Чемпионата будут подведены 5 декабря 2019 г.

Лидеры индивидуального и командного зачета будут награждены дипломами и ценными призами:

• 1 место - cмарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite

• 2 место - смартфон Samsung Galaxy A10

• 3 место - 3D-ручка XEON Funtastique RP800A

Поощрительные призы от организаторов и партнеров Чемпионата достанутся также игрокам, занявшим места в первой десятке. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

" Подробная информация о Чемпионате (правила, сроки, бонусы)

( https://игра-интернет.рф/championship/ )

" Регистрация участников

( https://игра-интернет.рф/personal/profile/ )

" Часто задаваемые вопросы о Чемпионате

( https://игра-интернет.рф/faq/ )

" Обратная связь с организаторами

( https://игра-интернет.рф/about/feedback/ )

Чемпионат проводится Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ и ПАО "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Главные партнеры Чемпионата - "Лаборатория Касперского" и компания REG.RU.

Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта "Изучи интернет - управляй им!" (https://игра- интернет.рф), главная цель которого - повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета.

Основа проекта - образовательный портал "Знания", где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, функционировании ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в сети и т.д. Для проверки и закрепления полученных знаний все желающие могут принимать участие в онлайн-викторине или скачать бесплатное мобильное приложение с тестами.

Ежегодно осенью проводится онлайн-чемпионат, который поможет пользователям проверить и одновременно с этим "подтянуть" знания о цифровых технологиях, соревнуясь с сильными, подкованными в области IT соперниками. Это возможность поставить рекорд и, как следствие, получить звание Чемпиона и ценные призы, которые пригодятся в учебе и на досуге.

Организатор проекта - Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ при поддержке ПАО "Ростелеком".