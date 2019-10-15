Предприятия Металлоинвеста готовятся отразить грипп

Чем опасен вирус гриппа? Каков единственный цивилизованный метод защиты от него? На эти и другие вопросы компетентно ответила московский врач высшей категории, кандидат медицинских наук, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доцент кафедры педиатрии Московского государственного университета им. А. И. Евдокимова, заведующая лабораторией клинической эпидемиологии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России Татьяна Рычкова.

- Два фактора, реально влияющие на сохранение здоровья - это чистая вода и вакцинопрофилактика, - отметила эксперт. - На пике эпидемии гриппа может заболеть от 5 до 30 процентов трудового коллектива. Многие переносят инфекцию на ногах, и это - одна из основных причин распространения заболевания в коллективе.

Препараты для вакцинации сотрудников поступят на Лебединский и Михайловский ГОКи, ОЭМК и Уральскую Сталь уже в конце нынешнего месяца, сообщают в пресс-службе Компании.