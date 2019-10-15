2019-10-15T10:01:26+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил сервисное обслуживание IT-инфраструктуры в «РЖД Интернешнл»

Комплексное решение позволит заказчику экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Компания предоставила в аренду необходимое оборудование и обеспечила поддержку его работоспособности. Комплексное решение включает в себя проактивный мониторинг сети и оборудования клиента, диагностику неисправностей и решение проблем методом удаленного доступа, услуги выделенного сервис-менеджера. Заказчик может пользоваться клиентским порталом и в режиме реального времени получать информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, формировать отчеты и заявки на техническую поддержку.

- Услуга «Управление сетевой инфраструктурой» становится все более востребованной у наших клиентов. «Ростелеком» предлагает широкий модельный ряд оборудования от ведущих производителей и высокую скорость организации сервиса. Так, поставка оборудования и подключение к системе мониторинга выполняются в течение трех-пяти дней. С помощью проактивного мониторинга наши специалисты узнают о возможных проблемах в сети заказчика и начинают реагировать до их появления. По желанию клиента компания обеспечит дополнительные услуги: выезд инженера на место обслуживания, управление изменениями конфигурации оборудования и его «горячее» резервирование, - отметил Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

- Нас устраивает гибкость комплексного решения: простота и скорость масштабирования сети при использовании арендуемого оборудования. Выделенная техническая поддержка позволяет оперативно получать помощь квалифицированных специалистов. Кроме того, «Ростелеком» гарантирует качество, надежность сервиса и несет ответственность за возможные нарушения в рамках SLA, что очень важно для нас, - поделился Дмитрий Кантер, начальник службы безопасности и IT компании «РЖД Интернешнл».

Подробнее об услуге «Управление сетевой инфраструктурой» можно узнать в любом центре продаж или на сайте компании «Ростелеком».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневник врача: «Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно!»
Почему люди могут хорошо разбираться в марках машин и дорогих часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей: разговор без купюр записала «Комсомолка» [эксклюзив kp.ru]
Опасны ли микроволновки: в новом международном исследовании составлен рейтинг печей
Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний товаров более чем из 30 стран провело самое глобальное исследование микроволновых печей за последние несколько лет
Новости 24
«Открытие» - ипотечный банк высочайшего класса
Белгородские росгвардейцы задержали гражданок ближнего зарубежья при закладке наркотиков
Валуйского сотрудника исправительной колонии осудили за взяточничество
Белгородец завоевал лицензию на участие в Паралимпийских играх
На белгородской трассе уже во второй раз удалось зафиксировать необычное авто
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Белгороде прошел турнир «Что? Где? Когда?»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев
Белгородцев приглашают выполнить нормативы ГТО
Белгородец задолжал более 300 тысяч рублей долга по алиментам
В Белгороде изучают факты гибели 49-летнего рабочего
В Старом Осколе Мыльный пузырь и другие герои квеста расскажут школьникам об экологии
На мусороперерабатывающем заводе в Губкине нашли мертвого младенца
Жители Белгородского района провели акцию за безопасность на дорогах
В Белгороде котенка с 10-метровой пришлось снимать с помощью автолестницы
Белгородские энергетики подключили к сетям газонаполнительные компрессорные станции
Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине
Белгородцы выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»