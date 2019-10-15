Эта осень в Белгороде будет очень теплой, если вы подружились с «Ростелекомом»

Как жаль, что теплые деньки остались позади и вот-вот о себе напомнят дожди и слякоть. Так и хочется никуда не выходить в такую погоду из дому, а уютно устроившись где-нибудь в уголке, позвонить друзьям, которых не видели, казалось бы, сотню лет. Или посмотреть любимый фильм… И не заморачиваться всякими вопросами оплаты (чего там, все дорожает, сэкономить никто не откажется), а наговориться вволю. И пусть друг и далеко, но современные услуги связи помогаю эти расстояния преодолеть. А если у вас есть «Ростелеком», то задумываться о таких вопросах, как пополнение многочисленных счетов за мобильную связь, интернет или интерактивное телевидение - не нужно. Нынче осенью «Ростелеком» заявил о старте акции «Все вместе» в Центральной России.

Не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно

Белгородцам повезло. В этом можно было наглядно убедиться на презентации нового конвергентного предложения этого ведущего в регионе оператора.

Презентовал проект заместитель директора по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Куликов. И начал с того, что новое предложение «Все вместе», которое теперь доступно и для каждого жителя Белгородского региона, позволяет объединить на одном лицевом счете домашний интернет, телевидение и мобильную связь.

- Мы формируем комфортную экосистему для своих абонентов, - подчеркнул Александр Викторович.

- Во-первых, не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно, все данные по оплате доступны для пользователя «Ростелекома» в едином личном кабинете(ЕЛК). Во-вторых, конвергентное предложение обойдется дешевле услуг по отдельности, ведь абоненты мобильной связи могут сэкономить и на звонках: вызовы внутри сети «Ростелекома» бесплатны по всей России.

Несмотря на то, что новое пакетное предложение от «Ростелекома» появилось в Белгородском регионе совсем недавно, уже есть немало пользователей, которые оценили удобство новой услуги. И, конечно, появился ряд вопросов, которые задаются чаще всего при выборе пакетного предложения.

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Есть вопрос – и есть ответ

Среди наиболее часто задаваемых:

«Чем отличается пакетное предложение от моего тарифа?»

- Отличия пакетного предложения от обычного тарифа: оплата может происходить со счета мобильного телефона; другой состав услуг (широкополосного доступа в интернет, интерактивное телевидение, мобильная связь); выгодные тарифы и хорошая наполняемость.

«Можно ли к пакету подключить дополнительные услуги, например «Антивирус», дополнительные пакет ТВ каналов или купить фильм?

- Можно. Для аванса: на счету необходимо иметь сумму равную стоимости дополнительной услуги. Если деньги есть, услуга будет подключена. Для кредита: услуга будет подключена если позволяет кредитный лимит.

«Если я уеду на несколько месяцев, и не буду пользоваться услугами, каким образом мне можно будет сэкономить?»

- Можно воспользоваться услугой «Добровольная блокировка», но в таком случае блокируется весь пакет услуг. Бесплатный период – 60 дней.

«На какое время предоставляется тариф?»

- На постоянной основе после подключения.

«Могу ли я поменять тариф на другой пакет?»

- Да, это возможно.

У каждого клиента – своя уникальная история

Директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ерастов отмечает:

-В работе нам встречаются разные клиенты, и у каждого из них свои запросы и потребности, а значит – своя уникальная история. Чтобы упростить управление услугами и, главное, их оплату, «Ростелеком» разработал пакетное предложение с мобильной связью «Все вместе». Ведь самый легкий способ экономить на услугах связи – подключить все единым пакетом и оплачивать одним счетом».

Цифры, как и факты – упрямая вещь

В рамках нового конвергентного предложения более 180 топовых каналов для всей семьи! В том числе 36 познавательных, 20 развлекательных, 12 спортивных и 25 музыкальных. И, конечно, 40 каналов кино и сериалов.

Более 3000 единиц видео в подписке: Викинги, Игра престолов, Чернобыль, Карточный домик, Мир Дикого Запада, Во все тяжкие и множество других, не менее популярных.

Среди основных преимуществ пакетных предложений: уникальное наполнение ТВ-каналов, которого нет ни у одного из конкурентов; безлимитные звонки на мобильные и домашние номера телефонов «Ростелеком»; максимальная скорость домашнего интернета. И многое, многое другое.

И если еще остались вопросы, о подробностях и условиях подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

Приятной, теплой и уютной осени белгородцам желает «Ростелеком»!