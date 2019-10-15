2019-10-16T15:30:01+03:00
Общество

Эта осень в Белгороде будет очень теплой, если вы подружились с «Ростелекомом»

«Ростелеком» объявил о старте акции «Все вместе» в Центральной России
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
..Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Как жаль, что теплые деньки остались позади и вот-вот о себе напомнят дожди и слякоть. Так и хочется никуда не выходить в такую погоду из дому, а уютно устроившись где-нибудь в уголке, позвонить друзьям, которых не видели, казалось бы, сотню лет. Или посмотреть любимый фильм… И не заморачиваться всякими вопросами оплаты (чего там, все дорожает, сэкономить никто не откажется), а наговориться вволю. И пусть друг и далеко, но современные услуги связи помогаю эти расстояния преодолеть. А если у вас есть «Ростелеком», то задумываться о таких вопросах, как пополнение многочисленных счетов за мобильную связь, интернет или интерактивное телевидение - не нужно. Нынче осенью «Ростелеком» заявил о старте акции «Все вместе» в Центральной России.

Не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно

Белгородцам повезло. В этом можно было наглядно убедиться на презентации нового конвергентного предложения этого ведущего в регионе оператора.

Презентовал проект заместитель директора по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Куликов. И начал с того, что новое предложение «Все вместе», которое теперь доступно и для каждого жителя Белгородского региона, позволяет объединить на одном лицевом счете домашний интернет, телевидение и мобильную связь.

- Мы формируем комфортную экосистему для своих абонентов, - подчеркнул Александр Викторович.

- Во-первых, не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно, все данные по оплате доступны для пользователя «Ростелекома» в едином личном кабинете(ЕЛК). Во-вторых, конвергентное предложение обойдется дешевле услуг по отдельности, ведь абоненты мобильной связи могут сэкономить и на звонках: вызовы внутри сети «Ростелекома» бесплатны по всей России.

Несмотря на то, что новое пакетное предложение от «Ростелекома» появилось в Белгородском регионе совсем недавно, уже есть немало пользователей, которые оценили удобство новой услуги. И, конечно, появился ряд вопросов, которые задаются чаще всего при выборе пакетного предложения.

.

.

Есть вопрос – и есть ответ

Среди наиболее часто задаваемых:

«Чем отличается пакетное предложение от моего тарифа?»

- Отличия пакетного предложения от обычного тарифа: оплата может происходить со счета мобильного телефона; другой состав услуг (широкополосного доступа в интернет, интерактивное телевидение, мобильная связь); выгодные тарифы и хорошая наполняемость.

«Можно ли к пакету подключить дополнительные услуги, например «Антивирус», дополнительные пакет ТВ каналов или купить фильм?

- Можно. Для аванса: на счету необходимо иметь сумму равную стоимости дополнительной услуги. Если деньги есть, услуга будет подключена. Для кредита: услуга будет подключена если позволяет кредитный лимит.

«Если я уеду на несколько месяцев, и не буду пользоваться услугами, каким образом мне можно будет сэкономить?»

- Можно воспользоваться услугой «Добровольная блокировка», но в таком случае блокируется весь пакет услуг. Бесплатный период – 60 дней.

«На какое время предоставляется тариф?»

- На постоянной основе после подключения.

«Могу ли я поменять тариф на другой пакет?»

- Да, это возможно.

У каждого клиента – своя уникальная история

Директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ерастов отмечает:

-В работе нам встречаются разные клиенты, и у каждого из них свои запросы и потребности, а значит – своя уникальная история. Чтобы упростить управление услугами и, главное, их оплату, «Ростелеком» разработал пакетное предложение с мобильной связью «Все вместе». Ведь самый легкий способ экономить на услугах связи – подключить все единым пакетом и оплачивать одним счетом».

Цифры, как и факты – упрямая вещь

В рамках нового конвергентного предложения более 180 топовых каналов для всей семьи! В том числе 36 познавательных, 20 развлекательных, 12 спортивных и 25 музыкальных. И, конечно, 40 каналов кино и сериалов.

Более 3000 единиц видео в подписке: Викинги, Игра престолов, Чернобыль, Карточный домик, Мир Дикого Запада, Во все тяжкие и множество других, не менее популярных.

Среди основных преимуществ пакетных предложений: уникальное наполнение ТВ-каналов, которого нет ни у одного из конкурентов; безлимитные звонки на мобильные и домашние номера телефонов «Ростелеком»; максимальная скорость домашнего интернета. И многое, многое другое.

И если еще остались вопросы, о подробностях и условиях подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

Приятной, теплой и уютной осени белгородцам желает «Ростелеком»!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судмедэксперт о "пьяном мальчике": 0,51 промилле для ребенка - это столовая ложка водки
Эдуард Туманов прокомментировал Николаю Варсегову трагический случай в Кировской области. 6-летнего мальчика насмерть сбил полицейский. Спустя 4 месяца в крови ребенка нашли алкоголь
Объявлены номинанты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году
Стали известны кандидаты в лауреаты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году. Церемония награждения традиционно пройдет 8 ноября в легендарном Палаццо Поли в зале Данте
Новости 24
В Белгородском университете школьникам рассказали об интеллектуальной собственности
Молодую белгородку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения компромата
В Валуйках возле железной дороги нашли минометные мины
6-летний мальчик, погибший на пожаре в Белгороде, не смог открыть дверь
В Белгороде полицейские изъяли из незаконного оборота полкило героина
Белгородская филармония открывает джазовый сезон
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
Белгородец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по налогам
В Белгороде появится своя Казань
100 деревьев и кустарников высадили старооскольцы в рамках акции «Живи, лес!»
«Открытие» - ипотечный банк высочайшего класса
Белгородские росгвардейцы задержали гражданок ближнего зарубежья при закладке наркотиков
Валуйского сотрудника исправительной колонии осудили за взяточничество
Белгородец завоевал лицензию на участие в Паралимпийских играх
На белгородской трассе уже во второй раз удалось зафиксировать необычное авто
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Белгороде прошел турнир «Что? Где? Когда?»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев
Белгородцев приглашают выполнить нормативы ГТО
Белгородец задолжал более 300 тысяч рублей по алиментам
В Белгороде изучают факты гибели 49-летнего рабочего
В Старом Осколе Мыльный пузырь и другие герои квеста расскажут школьникам об экологии
На мусороперерабатывающем заводе в Губкине нашли мертвого младенца
Жители Белгородского района провели акцию за безопасность на дорогах
В Белгороде котенка с 10-метровой пришлось снимать с помощью автолестницы
Белгородские энергетики подключили к сетям газонаполнительные компрессорные станции
Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине
Белгородцы выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»