2019-10-15T16:35:27+03:00
Общество

С начала года на пожарах в Белгородском регионе погибло 54 человека

На пресс-конференции в региональном управлении МЧС России говорили, что прямой материальный ущерб составил более 107 миллионов
Ирина ТАРАСОВА
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В Главном управлении МЧС России по Белгородской области прошла пресс-конференции. Фото пресс-службы.В Главном управлении МЧС России по Белгородской области прошла пресс-конференции. Фото пресс-службы.
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В Главном управлении МЧС России по Белгородской области прошла пресс-конференции, в которой приняли участие заместитель начальника Главного управления по надзорной деятельности и профилактической работе Алексей Гусев и заместитель начальника производственного отдела БРО ВДПО Сергей Скляров. Подводя итоги 9 месяцев работы, отмечалось, с начала года на пожарах погибло 54 человека и 28 человек были травмированы. Прямой материальный ущерб составил более 107 миллионов рублей.

Также говорилось, что с начала года на территории Белгородской области зарегистрировано 2327 пожаров. Основную долю пожаров составили ландшафтные – 1295 пожаров. На втором месте в этой печальной статистике – пожары, произошедшие в жилом секторе. Их было 696 случаев. Отмечалось, что основными объектами пожаров стали автотранспортные средства ( 227 пожаров).

Среди главных причин возникновения пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Особое внимание Алексей Гусев обратил на системную работу по профилактике гибели детей на пожарах. Он рассказал журналистам, что с детьми в рамках проведения ежегодных профилактических операций «Отдых», «Лето», «Школа», «Дети», «Новый год», «Социальная защита» в 2019 году проведено более 32 тысяч профилактических мероприятий, 9230 рейдовых обходов, в ходе которых проинструктировано более 15 тысяч семей с детьми. В рамках мероприятий на безвозмездной основе сотрудниками Главного управления МЧС России по Белгородской области совместно с представителями муниципалитетов установлено 3986 автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей.

Заместитель начальника производственного отдела БРО ВДПО Сергей Скляров, общаясь с журналистами, напомнил, что в холодное время года значительно возрастает число пожаров из-за неправильного устройства и нарушения мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. И порекомендовал белгородцам применять специальные оконные регулируемые приточные устройства, которые устанавливаются на окна и воздушно-приточные клапаны. Эти системы обеспечивают нормальную работу системы вентиляции в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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