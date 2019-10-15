2019-10-15T12:04:19+03:00
Экономика

Клиентам «Открытия» - эффективные инвестиции

Банк объявил о достижении клиентской целевой доходностью уровня 15 % годовых
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..Фото: фото предоставлено компанией.
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Сообщается о досрочном погашении структурных продуктов с защитой капитала в рамках стратегии доверительного управления «Структурированная» от УК «Открытие».

Особенностью структурных продуктов «Открытия» является постоянный мониторинг ситуации на фондовом рынке профессиональными управляющими. Это обеспечивает высокую эффективность инвестиций и оперативность в принятии решений, в том числе возможность досрочного погашения стратегий, которая позволяет клиентам в более ранние и прибыльные сроки зафиксировать свой доход и выгодно реинвестировать заработанную прибыль.

Стратегия доверительного управления, которая приобреталась клиентами банка в феврале – апреле 2018 года, изначально предусматривала срок в 3 года и целевую доходность 12-14% годовых. Однако по достижении высоких ценовых уровней управляющие УК «Открытие» приняли решение осуществить досрочное погашение, что позволило клиентам зафиксировать доход в размере 12-15% годовых в более ранние сроки.

Денежные средства клиентов по стратегии «Структурированная» были инвестированы в структурный продукт на базе акций компании Nestlé — одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. За разработку и реализацию инвестиционной идеи отвечали специалисты УК «Открытие» и «Открытия Брокер» - компании, с которой начиналась история банковской группы. «Открытие Брокер» успешно работает на российском рынке с 1995 года и стабильно входит в тройку лидеров по объему операций клиентов на фондовом и срочном рынках Московской биржи.

- Инвестиционные продукты пользуются все большей популярностью среди наших клиентов, что связано в первую очередь с их высокой результативностью, - отмечает Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Почти 70% клиентов, воспользовавшихся досрочным погашением по стратегии ДУ, реинвестировали свои средства в другие инструменты, которые предлагает наш банк.

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