В Белгородской области полицейские раскрыли преступление двадцатилетней давности

Преступление произошло 8 августа 1998 года. В одном из микрорайонов, расположенных в северо-восточной части города Старый Оскол, прямо возле своего дома был изранен ножом молодой бизнесмен. Злоумышленник с места преступления скрылся, а пострадавший в тот же день умер в больнице.

Оперативники еще тогда выяснили, от чьей руки мог погибнуть мужчина. В совершении преступления заподозрили 29-летнего местного жителя. По версии следствия, конфликт произошел из-за денежного долга. Злоумышленник ножом нанес оппоненту множественные раны в область головы и туловища. Уехав из региона, должник на много лет залег на дно.

По факту гибели оскольчанина было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. 29-летнего мужчину объявили в розыск, заочно предъявив ему обвинение. Но установить его местонахождение правоохранителям не удавалось.

- Несмотря на то, что уголовное дело было приостановлено, оперативники не прекращали работать над раскрытием преступления, - прокомментировали в пресс-службе областного главка МВД.

Спустя годы сотрудники УгРо смогли выйти на след предполагаемого преступника. 9 октября старооскольские полицейские задержали его в ходе служебной командировки. Мужчину доставили в город, куда, судя по всему, возвращаться не собирался. Сейчас злоумышленнику 50 лет. На момент совершения преступления было всего 29.

- Понимая, что его ищут, мужчина сменил фамилию, уехал в другой регион, более 20 лет жил без постоянного места жительства и гражданства, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Сейчас задержанный арестован. Пока идет следствие, он будет находиться под стражей. Перспектива у мужчины не завидная – до 15 лет лишения свободы.