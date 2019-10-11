В Белгороде эксперты подвели итоги форума «Сообщество»

Участники форума «Сообщество» в Белгороде обозначили главные результаты прошедших 9 октября дискуссий на площадках, где обсуждались идеи и лучшие практики по развитию жилищного сектора в России. Говорили о переселении из аварийного жилья, благоустройстве территорий, развитии индивидуального жилищного строительства.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев предложил экспертам поочередно подвести итоги прошедших в рамках форума сессий, которые впо-следствии лягут в основу годового доклада ОП РФ и будут представлены Пре-зиденту России. Заместитель гендиректора ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Олег Рурин, поделившись общим видением того, как следует выстраивать жилищную политику государства, подчеркнул:

«Мы обсуждали на секции развитие застроенных территорий и роль программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Программы расселения достаточно масштабны. Но с помощью этих программ не только обеспечивается безопасность граждан при переселении их из аварийного жилья — эти программы запускают, в том числе, обновление территорий городов, дают возможность для размещения новых объектов, социальных, инфраструктурных, для формирования общественных про-странств».

Общественная палата России знакомится с опытом жилищного строительства Белгородской области.Фото: Никита Пасмурный

Об основных выводах дискуссии, состоявшейся в рамках секции «Преобразование и благоустройство застроенных территорий», рассказал председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

«На этой секции мы обсудили, как комплексно развивать застройку и среду, в которую попадает эта застройка, а также то, каким образом нужно к этому процессу подключать людей. Никто не возражает, чтобы у нас были планы развития конкретных микрорайонов или кварталов. Кроме того, все ра-туют за то, чтобы у нас был систематизирован правовой инструмента-рий», — поделился эксперт.

Как добавил Андрей Максимов, участники мероприятия пришли к выводу о необходимости синхронизировать все нормативно-правовые механизмы, вы-работать стандарт городской среды и дать возможность жителям доопреде-лять то, что не предусмотрено законом.

Общественная палата России знакомится с опытом жилищного строительства Белгородской областиФото: Никита Пасмурный

В рамках форума «Сообщество» в Белгороде также состоялась секция «Индивидуальное жилищное строительство. Развитие сельских территорий и малых городов». Как рассказал генеральный директор ГУП «Фонд поддержки ИЖС» Антон Иванов, участники дискуссии пришли к выводу о необходимости создания централизованной федеральной программы ИЖС, которая включала бы в себя источники финансирования, а также учитывала бы особенности развития различных регионов России.Особое внимание участники секции «Преобразование и благоустройство за-строенных территорий» уделили проблеме переселения из ветхого и аварийного жилья. По словам заведующего лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилла Янкова, процедура признания жилья аварийным нуждается в модернизации. В настоящее время значительную, если не определяющую роль в признании жилья аварийным играет специально сформированная комиссия, в то время как техническое обследование дома вторично.

Помимо этого, в рамках секции было обращено внимание на то, что в настоящее время индивидуальные застройщики не имеют доступа к льготным кредитам. По мнению экспертов, кредит для строительства жилья должен быть долгосрочный, его условия должны быть сравнимы с условиями кредитов, предоставляемых на приобретение квартиры.

В рамках форума «Сообщество» прошли дискуссии, образовательные мастер-классы, неформальные встречи и презентации проектов. Мероприятие в Белгороде было посвящено теме «Доступное жилье».

Отметим, что форум «Сообщество» в Белгороде завершает серию региональ-ных форумов Общественной палаты, которые в этом году также состоялись в Махачкале, Владикавказе, Улан-Удэ, Архангельске и Мичуринске. Итоговый форум «Сообщество» пройдет 31 октября — 1 ноября в Москве сообщает пресс-служба форума «Сообщество».