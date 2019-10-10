Белгородские студенты приняли участие в молодежном техническом совете и практикуме на учебно-тренировочном полигоне энергетиков

Студенты-энергетики, обучающиеся на четвертом курсе БГТУ им. В.Г. Шухова по специальности «Электроэнергетика и электротехника», приняли участие в молодежном техническом совете и практикуме, который прошел на общесистемном учебно-тренировочном полигоне «Россети Центр Белгородэнерго».

На молодежном совете ребята обсудили с энергетиками перспективы развития энергетики в рамках цифровой трансформации, узнали о новых системах и оборудовании, внедряемом в настоящее время в электросетевом комплексе, ознакомились с нынешним состоянием сетей. Главный инженер Валуйского РЭС Алексей Севостьянов рассказал о задачах и структуре энергетической службы, назначении и комплектации учебного полигона и особенностях построения схемы электроснабжения типового населенного пункта.

- Полигон является своеобразным учебным пособием практикующих энергетиков, - отметил Алексей Севостьянов. – Здесь представлены различные типы проводов ВЛ (в том числе современный самонесущий изолированный провод), разъединителей, арматуры, несколько типов светильников, все типы трансформаторных подстанций (от столбовых до тупиковых), «умные» коммутационные аппараты, которые являются ключевым звеном программы цифровизации электросетевого комплекса.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Юноши и девушки познакомились с правилами безопасности при работе энергооборудовании, узнали, где и как электромонтеры повышают свои профессиональные умения и навыки.

Мероприятие прошло в рамках комплексной программы взаимодействия с профильными вузами и ссузами, предусматривающей практическую, научно-исследовательскую и образовательную деятельность. В частности, студенческие группы смогут регулярно практиковаться на учебных полигонах Белгородэнерго, участвовать в молодежных технических советах, Днях открытых дверей и профессиональных занятиях по актуальным темам. Специалисты филиала будут привлекаться для участия в работе государственных экзаменационных комиссий, круглых столов, научно-практических конференций и мастер-классов.