2019-10-08T20:35:44+03:00
Происшествия

В Белгородской области экс-начальника колонии, где сидели Мамаев и Кокорин, объявили в розыск

Мужчине заочно предъявили объявление в халатности
Юлия ДИДЕНКО
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Здесь отбывали наказание Кокорин и Мамаев.Здесь отбывали наказание Кокорин и Мамаев.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Белгородской области в уголовный розыск объявили бывшего начальника колонии №4, где отбывали срок Кокорин и Мамаев. Мужчину заочно обвинили в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ во вторник, 8 октября.

Выяснилось. что сотрудники колонии заключили 12 государственных контрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД России с ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России». Но для выполнения работ они не имели производственных мощностей и специалистов, обладающих необходимыми познаниями.

Производство консервов осуществлялось в цеху ООО «КонПрок» в соответствии с договором аренды. Для исполнения контрактов руководство ИК-4 получило авансом 80 процентов их цены, однако произведенная продукция не отвечала требованиям, и заказчик ее не принял. Ущерб составил более 14 миллионов рублей.

Во время расследования выяснилось, что к делу причастен бывший начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Ему заочно предъявили обвинение по ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность).

Напомним, как раз в эту исправительную колонию прибыли в начале июля футболисты Кокорин и Мамаев за две драки, устроенные в центре Москвы. Учреждение находится в 80 км от родины Кокорина - Валуек. Спортсмены провели в нем более двух месяцев. В ИК осужденные занимались упаковкой одноразовых костюмов. Их зарплата составляла 11 тысяч рублей, при этом футболисты шутили, что не знают, куда им тратить эти деньги.

Заключенных в колонии распределяют по отрядам. В них бывает до 80 или даже 100 человек, живут в основном в бараках – по паре десятков в одном помещении. Кровати либо двухъярусные, либо обычные. Душевые и туалеты сейчас по возможности обустраивают отдельно.

На территории ИК нет интернета. Работают только стационарные телефоны по карточке. Из интересных занятий - ежедневные игры в футбол. Согласно расписанию с 18.30 до 20.00. Также заключенные покупают сладости в местном ларьке и посещают библиотеку.

17 сентября спортсмены покинули ИК после того, как суд удовлетворил ходатайства об их условно-досрочном освобождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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