В Белгороде состоится масштабный фестиваль изобразительного искусства

11 октября в Выставочном зале «Родина» откроется выставка-конкурс. Она проходит в рамках IV Белгородского открытого фестиваля изобразительных искусств, посвященного памяти заслуженного художника России Станислава Косенкова. В выставке-конкурсе примут участие художники из Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Тверской, Луганской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Украины (г. Киев).

Первый фестиваль памяти Станислава Косенкова состоялся в 2011 году, в год празднования 70-летия со дня рождения художника. Станислав Степанович Косенков (1941–1993) – заслуженный художник РСФСР. Награжден золотыми медалями на международных выставках в Лейпциге (1971), Брно (1976). Художник философского мировосприятия, прочно вошел в число мастеров, определявших уровень отечественной графики 70-80-х годов прошлого века. В 1995 году в Белгороде был открыт мемориальный музей-мастерская Станислава Косенкова.

Фото МБУК Выставочный зал "Родина".

Нынешняя выставка будет представлена сразу на двух площадках: в Белгородском государственном художественном музее и Выставочном зале «Родина». В «Родине» представят произведения храмового искусства, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства, созданные за последние два года.

В конкурсе принимают участие более 500 работ разных видов искусств, что делает IV фестиваль Станислава Косенкова самым масштабным на сегодняшний день за всю историю его существования.

Отметим, что торжественное открытие состоится в Белгородском государственном художественном музее 11 октября в 14:00, а в Выставочном зале «Родина» 11 октября в 15:30.