2019-10-08T14:33:39+03:00
Звезды

В Белгороде состоится масштабный фестиваль изобразительного искусства

В IV Белгородском фестивале памяти Станислава Косенкова примут участие художники из разных уголков России
Ирина ТАРАСОВА
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В IV Белгородском фестивале памяти Станислава Косенкова примут участие художники из разных уголков России. Фото МБУК Выставочный зал "Родина".В IV Белгородском фестивале памяти Станислава Косенкова примут участие художники из разных уголков России. Фото МБУК Выставочный зал "Родина".
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11 октября в Выставочном зале «Родина» откроется выставка-конкурс. Она проходит в рамках IV Белгородского открытого фестиваля изобразительных искусств, посвященного памяти заслуженного художника России Станислава Косенкова. В выставке-конкурсе примут участие художники из Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Тверской, Луганской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Украины (г. Киев).

Первый фестиваль памяти Станислава Косенкова состоялся в 2011 году, в год празднования 70-летия со дня рождения художника. Станислав Степанович Косенков (1941–1993) – заслуженный художник РСФСР. Награжден золотыми медалями на международных выставках в Лейпциге (1971), Брно (1976). Художник философского мировосприятия, прочно вошел в число мастеров, определявших уровень отечественной графики 70-80-х годов прошлого века. В 1995 году в Белгороде был открыт мемориальный музей-мастерская Станислава Косенкова.

Фото МБУК Выставочный зал "Родина".

Фото МБУК Выставочный зал "Родина".

Нынешняя выставка будет представлена сразу на двух площадках: в Белгородском государственном художественном музее и Выставочном зале «Родина». В «Родине» представят произведения храмового искусства, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства, созданные за последние два года.

В конкурсе принимают участие более 500 работ разных видов искусств, что делает IV фестиваль Станислава Косенкова самым масштабным на сегодняшний день за всю историю его существования.

Отметим, что торжественное открытие состоится в Белгородском государственном художественном музее 11 октября в 14:00, а в Выставочном зале «Родина» 11 октября в 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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