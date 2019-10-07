В МВД России подтвердили задержание сбившего женщину с детьми в Белгородской области водителя

Напомним, трагедия произошла 7 октября около 17 часов 25 минут вблизи хутора Клиновый Ровеньского района Белгородской области. Водитель сбил насмерть трех человек – 38-летнюю местную жительницу и ее 12-летнего сына и 10-летнюю дочку. По предварительным данным, женщина и мальчик ехали на велосипедах. Мать везла девочку. Автомобилист, совершивший на них наезд, двигался в попутном направлении. Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан полицейскими по горячим следам на одной из улиц поселка Ровеньки.

- Им оказался местный житель, не имевший водительского удостоверения и ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предположительно, виновник ДТП в очередной раз был пьян. Злоумышленника направили на медосвидетельствание. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. О возбуждении уголовного дела пока ничего не сообщается, однако, по всей видимости, это вопрос ближайшего времени. За ДТП, в котором погибли более двух человек, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.