«Открытие» удостоен премии SAP Value Award 2019

Столь высокой оценки удостоился проект перевода банка на единую автоматизированную систему управления персоналом.

В мае 2018 года Наблюдательный совет утвердил стратегию развития объединенного банковского бизнеса «Открытия» до 2020 года. Была поставлена непростая задача: всего за 6 месяцев создать единую автоматизированную систему управления персоналом федерального масштаба по всей структуре объединенного банка, с миграцией данных и процессов из старых систем в условиях параллельной реорганизации штатной и организационной структуры и прочих процессов глобального объединения банков.

Целью создания системы было объединить организационный менеджмент, администрирование персонала, учет рабочего времени и расчет зарплаты сотрудников сразу в трех банках: «Открытие», «Бинбанк» и «Бинбанк диджитал». Проект затронул всех сотрудников кредитной организации.

- Для решения поставленной задачи банк выбрал промышленное решение SAP Human Capital Management от SAP. В результате трудозатраты на основную деятельность были сокращены на 20%. По сравнению с поддержкой трех разных кадровых систем на 40% сократились расходы на поддержку ИТ и бизнес-процессов, на 15% - время расчета зарплат, на 20% - сроки внесения изменений в кадровые данные, - рассказывает Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

- Стратегическая задача – войти в 2020 году в топ-5 ведущих российских банков, - говорит Елена Салихова, старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие». - Достичь этой цели невозможно без отлаженных эффективных бизнес-процессов и цифровых технологий. В кратчайшие сроки мы осуществили сложный проект, и эта награда – заслуженная оценка профессиональной самоотверженной работы всех его участников.

- Каждый год мы проводим премию SAP Value Award для того, чтобы бизнес-лидеры, которые уже достигли успехов в цифровых проектах, могли делиться своими результатами, тем самым давая толчок и мотивацию для развития другим игрокам рынка, - поясняет Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS. - Несмотря на то, что на бизнес сегодня влияет очень много факторов, умение смотреть по сторонам и находить новые «точки роста» - залог достижения экономических высот. Наше партнерство уже открыло перед банком «Открытие» много новых возможностей. И золотая награда премии SAP Value Award – еще одно доказательство того, что курс на цифровую трансформацию был выбран правильно.