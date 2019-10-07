2019-10-07T11:26:27+03:00
Общество

«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU

Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете
Поделиться:
Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU.Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU.
Изменить размер текста:

Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх. Облачный игровой сервис GFN.RU появился в России благодаря сотрудничеству группы «Сафмар» и компании NVIDIA (США) – мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. «Ростелеком» стал единственным российским интернет-провайдером, который может предложить своим клиентам подписку на GFN.RU на тех же условиях, что и поставщик, без комиссий и наценок (999 рублей в месяц). На старте подписка на GFN.RU доступна абонентам «Ростелеком-ОнЛайм» в Москве, позднее она будет поэтапно вводиться в других регионах.

Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные онлайн-игры практически с любого персонального компьютера с операционными системами Windows и macOS. GFN.RU использует технологические возможности платформы NVIDIA RTX, используемой в облачном игровом сервисе GeForce NOW, глобальный пилотный запуск которого состоялся в 2018 году. Облачные технологии NVIDIA позволяют любому игроку ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения.

Все, что нужно – это обеспечить высокоскоростное подключение домашнего устройства к интернету. Сочетание передовых технологий NVIDIA и расположение серверов на территории России, а также сверхскоростные каналы передачи данных, предоставленные компанией «Ростелеком», обеспечивают оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки передачи данных.

GFN.RU работает с популярными сервисами цифровой дистрибуции Steam, Battle.net, Uplay и уже поддерживает около сотни популярных на мировом и российском рынках игр, включая Warface, World of Tanks, War Thunder, Fortnite, Метро: Исход, Dead by Daylight, Wolfenstein: Youngblood, Shadow of the Tomb Raider и другие.

- Наша компания с 2016 года развивает экосистему цифровых сервисов для онлайн-игроков, а их в стране больше 30 миллионов. «Ростелеком» первым из операторов запустил специальный тарифный план «Игровой», который включает все, что нужно геймеру. Более 12 миллионов семей по всей России имеют высокоскоростной доступ в интернет благодаря нашей компании. Скоро все они смогут подключить опцию GFN.RU и без апгрейда компьютера наслаждаться возможностями современных компьютерных игр, которые требуют больших мощностей и высоких скоростей, - поделилась вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

- С сервисом GFN.RU любой компьютер игровой! «Ростелеком» – важный партнер для нас не только за счет своей большой абонентской базы и игровой аудитории, но и как ведущий оператор широкополосного доступа, обеспечивающий высокое качество подключения к нашим серверам. Уверен, вместе мы дадим доступ к самым требовательным играм миллионам пользователей, раньше лишь мечтавшим об этом, - отметил исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Новости 24
Клиент банка «Открытие» - лауреат конкурса «APEC BEST AWARD»
В Белгороде в очередной раз пообещали дать тепло в многоквартирные дома
В Белгородском госуниверситете открылась именная аудитория криминальной полиции
Белгородские приставы победно отыграли в соревнованиях по мини-футболу
Сбербанк упрощает получение ипотеки
Издан 10-томник к 90-летию белгородского сенатора
В Старом Осколе росгвардейцы разыскали водителя, совершившего наезд на подростка
Белгородцы побывали на празднике русского самовара
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Аллея Добра появилась в Новом Осколе
В Валуйском городском округе благоустроен родник
12 старооскольских дворов станут комфортнее
На Белгородчине почтили память девушек-минеров, погибших в 1943-м
Белгородская область: зима короче, лето теплее
Где в Белгороде отключат электричество
Более 500 белгородцев и жителей других городов выйдут на старт полумарафона Pulse
В Алексеевком городском округе Белгородчины присоединились к акции "Классный лес"
В Белгороде пройдет II Всероссийский конкурс искусств «Новая звезда-2019»
Белгородские строители отдадут тяжелую технику за долги
В Беломестном на Белгородчине появилась новая игровая площадка
В Старом Осколе появились музыкальные лавочки
В Шебекинском городском округе благоустроена площадь возле Модельного Дома культуры
В Белгородском аквапарке определились с ценой посещения
Губкинские оперативники задержали конокрада
В Старом Осколе арестован подозреваемый в нападении с оружием на подростка