Гендиректор «Открытие Факторинг» вошел в правление Ассоциации Факторинговых Компаний

Правление Ассоциации Факторинговых Компаний – это коллегиальный исполнительный орган, принимающий решения по ключевым вопросам деятельности Ассоциации. В качестве члена Правления Артем Дуров будет принимать решения в вопросах, касающихся развития технологий онлайн-факторинга разработки факторинговых решений, в том числе по управлению цепочками поставок, а также продвижения и популяризации факторинговых инструментов.

Артем Дуров возглавляет ООО «Открытие Факторинг» - 100% дочернюю компанию ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Свое назначение он прокомментировал следующим образом:

- За последние годы рынок факторинговых услуг существенно преобразился и требует постоянного движения вперед в технологиях и в регуляторной документарной базе. Буду рад использовать свой опыт для его развития. Участие в ассоциации – это, безусловно, признание компании как одного из лидеров рынка, а также возможность оказывать влияние на стратегию развития и регулирования факторинга в России.

Напомним, Ассоциация - самое авторитетное профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга, созданное в 2007 году и объединившее компании, представляющие порядка 95% данного рынка в России. Факторинг - это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.