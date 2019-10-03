Белгородский филиал «Россети Центр» победил на Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК-2019»

Проект «Россети Центр Белгородэнерго» «Цифровая трансформация сетей: шаг в завтрашний день» занял 1-ое место в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» на Всероссийском конкурсе СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций, проводимом при поддержке Министерства энергетики РФ. Заслуженную награду белгородским энергетикам вручил заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцин.

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Проект «Цифровая трансформация сетей: шаг в завтрашний день» аккумулирует комплекс медиа средств, направленных на знакомство целевых аудиторий с новыми принципами управления энергетикой региона, формирование в обществе понятия цифровизации сетей как прочной высокотехнологичной платформы для построения цифровой экономики региона. В его основе – визуальная продукция, выполненная в различных техниках. В рамках проекта белгородские энергетики создали 12 видео продуктов, включая 3D-туры и ролики, направленные на демонстрацию возможностей цифровых объектов и обучение персонала, организовали выставочные экспозиции, рассказывающие о цифровой трансформации сетей Белгородской области, разработали разнообразные полиграфические материалы, в частности, буклеты о цифровой подстанции 35 кВ «Никольское» и уникальной опоре ЛЭП в виде герба Белгорода, книгу для детей «Энергосбергайка в цифровом городе». Организовали ряд публичных мероприятий, посвященных презентации цифровой трансформации, инициировали проведение областного детского тематического конкурса «Энергия и человек». В общей сложности в мероприятиях приняло участие более 1000 человек.

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Напомним, что проекты белгородского филиала «Россети Центр» неоднократно входили в число победителей и призеров конкурса «МедиаТЭК». В прошлом году проект Белгородэнерго «Советы Энергосберегайки» стал вторым в номинации «Социальная и экологическая инициатива».

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Всероссийский конкурс СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» проводится ежегодно при поддержке Министерства энергетики России. Его основными целями является привлечение внимания журналистов, специалистов, экспертов и широкой общественности к актуальным вопросам функционирования ТЭК, повышение качества работы пресс-служб российских компаний ТЭК и региональных администраций, поощрение лучших корпоративных практик по информированию общества о преобразованиях в российской энергетике. Победителей определяет Экспертный совет под председательством заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации - пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.