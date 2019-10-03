А у нас оплачен газ. А у вас?

О том, как строятся взаимоотношения с потребителями, и какие меры принимаются в отношении должников, мы попросили рассказать заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константина Выродова.

Население, в подавляющем большинстве своём, исправно оплачивает счета за потреблённый газ. Вместе с тем, среди 621 тысяч абонентов находятся и нерадивые потребители. Их общая задолженность составляет 207,3 миллиона рублей. Только за восемь месяцев текущего года по причине задолженности за газ были отключены 3 603 абонента, чей долг в общей сумме составил 44,2 миллиона.

Константин Владимирович рассказывает, что за 8 месяцев 2019 года юристами «Газпром межрегионгаз Белгород» было направлено 4600 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа к абонентам-неплательщикам. Сумма взыскиваемой задолженности составила 47,6 миллиона рублей.

- А если должник отказывается добровольно исполнять решение суда?

- В этом случае к работе подключается служба судебных приставов. Судебные приставы в рамках работы по принудительному исполнению судебного акта могут арестовать имущество должника. Кроме того, исполнительный лист о взыскании долга за газ может быть направлен напрямую по месту работы абонента либо по месту получения иного дохода, например, в соответствующее отделение Пенсионного фонда или кредитное учреждение. В таких случаях удержание денежных средств будет производиться ежемесячно из зарплаты, пенсии либо иного дохода должника.

- И все же, какую из мер можно считать крайней?

В случае отказа оплачивать потребленный газ в добровольном порядке, поставщик газа вынужден производить приостановление поставки газа в домовладения абонентов – должников.

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд.

Приостановление поставки газа производится с обязательным предварительным письменным уведомлением должника о предстоящем отключении, что предоставляет должнику возможность добровольно оплатить задолженность и исключить дополнительные затраты, поскольку возобновление поставки газа осуществляется только в случае устранения абонентом причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа и оплатой абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования.

По состоянию на 1 сентября, оплатив задолженность в размере 17,3 миллиона рублей, возобновили поставку газа 1 551 потребителей. В ряде случаев для возобновления поставки газа дополнительно требуется перезаключение договора поставки газа. Всего этого можно избежать, если вовремя платить за газ.

- Как потребителю ознакомится с перечнем документов, необходимых для перезаключения договора поставки газа?

- Перечень документов необходимых для заключения договора поставки газа приведен в Правилах поставки газа для обеспечения коммунально - бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства № 549 от 21.07.2008г., а также размещен на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» в сети интернет.

Абонентам, имеющим задолженность за потребленный газ, необходимо обратить особое внимание на то, что, несмотря на приближающееся начало отопительного периода, возобновление поставки газа станет возможным только при условии погашения имеющейся задолженности за газ в полном объеме и возмещения поставщику газа расходов по отключению/подключению к системе газоснабжения.