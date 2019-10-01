2019-10-01T22:53:51+03:00
Общество

В Белгороде полицейскому пришлось применить табельное оружие

Злоумышленник, напавший на правоохранителя, скончался на месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Сегодня вечером, 1 октября, сотрудники патрульно-постовой службы выехали в одну из квартир Белгорода, где, по сообщению, дебоширил мужчина. По предварительным данным, полицейские обнаружили на месте происшествия тело пенсионера. Признаков жизни он не подавал.

В соседней комнате находился сын пожилого человека с двумя кухонными ножами в руках. Мужчина вел себя агрессивно, кидался на правоохранителя и никак не реагировал требования сотрудника ППС прекратить противоправные действия. Полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы отразить вооруженное нападение. В результате нападавший белгородец скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, сейчас следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего. Также в УМВД России по Белгородской области проводится служебная проверка по факту применения сотрудником полиции служебного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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