2019-10-01T15:32:34+03:00
Общество

Экспертная гинекология в Белгороде – новое слово в заботе о женском здоровье

Что вы представляете себе, когда слышите слово “эксперт”? Серьезного мужчину или женщину с регалиями, хорошо разбирающегося в какой-то области? Настолько хорошо, что его услуги стоят примерно как личный самолет?
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Но что, если мы скажем вам, что это совсем необязательно? Что экспертность и дороговизна, экспертность и монументальная архитектура, мебель, люстры в три ряда – это совсем не обязательное сочетание?

О том, почему настоящая экспертность – это не люстры и регалии, а ежедневный труд на благо пациентов, мы побеседовали с Ольгой Александровной Коневой, кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории и главным врачом “Клиники Фомина” на ул. Преображенской, 119.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

КЛИНИКА ЭКСПЕРТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

“Клиника Фомина” – это федеральная сеть клиник экспертной гинекологии, репродукции и генетики, которая впервые открылась в 2011 году в Твери, и с тех пор клиники появились в Калуге, Белгороде, Москве и Пензе. Особенность нашей клиники в том, что мы специализируемся на женском здоровье во всех его аспектах, в том числе в репродукции и генетике. Такое сужение профиля позволило нам привлечь внимание лучших специалистов в гинекологии, УЗ-диагностике и репродукции, настоящих мастеров своего дела, если позволите, экспертов – и это принципиальный для нас момент.

КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ ЭКСПЕРТНОСТЬ?

В первую очередь как желание все время идти вперед, узнавать новое, внедрять лучший опыт зарубежных коллег, чтобы помогать нашим пациенткам быстрее и качественнее. Наши врачи постоянно следят тенденциями в медицинской науке, изучают результаты клинических исследований, и это дает свои плоды. Кроме того, экспертность – это максимальная забота о каждой женщине, которая приходит к нам на прием, это уважение и внимание к ней и ее проблемам, вопросам, комментариям.

И поэтому в нашей клинике мы создали все условия для комфортного посещения доктора: стильные интерьеры, уютная обстановка, горячие напитки, которыми мы с радостью угощаем наших пациенток. Мы всегда открыты для вопросов и поощряем женщин их задавать, потому что осознанное отношение к себе и к своему здоровью – это большое подспорье и для пациента, и для врача.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ

Безусловно, самую большую роль в нашей клинике играют врачи – эксперты в гинекологии, эндокринологии, урологии, УЗИ, репродукции. Но чтобы им было, где развернуться в полную силу, мы используем самое современное оборудование: аппараты экспертного уровня для УЗИ Voluson E8 и Е10, система Witness для работы с биологическим материалом родителей во время ЭКО, которая полностью исключает вероятность того, что материал как-то перепутают. Кстати, мы первые внедряем это оборудование в России.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НУЖНО?

Мы стремимся к тому, чтобы повышать свою результативность и менять представления о частной медицине в России в лучшую сторону. И это очень важно, потому что в основе всей нашей деятельности – забота о женщинах и желание помогать им доступно, профессионально, эффективно. Здоровые и счастливые пациентки – наша главная мотивация, цель, к которой мы стремимся всей командой.

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