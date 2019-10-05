В Белгороде мужчина под видом инкассатора похитил из терминала больше трех миллионов рублей

В начале августа в Белгороде обворовали терминал, расположенный в зоне самообслуживания одного из банков. Из аппарата пропали денежные кассеты с тремя миллионами рублей. Несмотря на то, что преступление было тщательно спланировано и злоумышленники потрудились над тем, чтобы сбить правоохранителей с толку, оперативникам удалось выйти на их след. Примечательно, что задержание прошло в канун празднования 101-й годовщины образования службы уголовного розыска.

Силовую поддержку при проведении операции сотрудникам областного главка МВД оказал ОМОН регионального Управления Росгвардии. Двое мужчин 33-х и 37-ми лет были задержаны в Москве, а их 48-летний подельник в Ярославле. Судя по кадрам оперативного видео, злоумышленники явно не ожидали встречи с правоохранителями.

По предварительным данным, трое мужчин приехали в Белгородской область специально для совершения кражи. Заранее расписали роли и присмотрели платежный терминал. Чтобы не засветиться, действовали под прикрытием ночи. Один координировал все шаги подельников, другой подготовил терминал к хищению, а третий устроил целое костюмированное шоу.

- Переодевшись в одежду, схожую с формой инкассаторов, он отжал сенсорную панель платежного устройства и, подобрав ключ, похитил кассеты с деньгами, после чего скрылся, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Впоследствии добычу злоумышленники разделили между собой. Полицейские доставили гастролеров в Белгород. Следственным управлением городского полицейского ведомства им предъявлено обвинение в краже, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы. Все трое в настоящее время арестованы и будут дожидаться суда под стражей.

С начала года сотрудниками белгородского УгРо раскрыто свыше 1700 преступлений. Разысканы 227 человек, скрывавшихся от следствия, дознания и суда. Оперативникам также удалось установить местонахождение 62 без вести пропавших.