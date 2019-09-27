Инновации в страховании жизни

Новый продукт сочетает в себе преимущества ИСЖ и накопительного страхования жизни: участие в динамике рынка на всю сумму взносов уже с одного первого взноса, прозрачную механику начисления инвестиционного дохода, возможность получать налоговый вычет в размере 13% от взноса ежегодно и высокую страховую защиту. Аналогичных продуктов на рынке сегодня нет.

- Сейчас рынок страхования жизни практически полностью зависит от продуктов с единовременными взносами, - комментирует Алексей Руденко, генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь». – Мы же видим огромный потенциал в продуктах с регулярными взносами. Кстати, регулярные взносы также позволяют ежегодно получать налоговый вычет.

Программа работает следующим образом. Как и в классическом ИСЖ с единовременным взносом, страховая компания гарантирует 100% защита капитала, а клиент выбирает инвестиционную стратегию (базовый актив), которая обеспечивает потенциальную доходность. Однако, вместо всей суммы сразу, в момент заключения договора клиент инвестирует лишь один взнос - 20%, и этого достаточно для обеспечения участия в доходности выбранной стратегии на всю сумму. Такая механика аналогична механизму рассрочки.

Кроме того, ежегодный график инвестирования позволяет максимизировать налоговые преимущества, так как клиент может получать налоговый вычет от каждого взноса, а не от одного, как в классическом единовременном ИСЖ. Например, единовременно инвестировав в классический продукт ИСЖ 600 000 рублей, клиент может рассчитывать на льготу от максимальной базы 120 000 рублей. В то же время, при ежегодном инвестировании по 120 000 рублей клиент получает льготу на весь капитал (600 000 рублей).

Главная особенность продукта – повышение эффективности инвестиций и прозрачность инвестиционного дохода. А регулярные взносы снижают инвестиционный риск для клиента.

- Уверена, что новый продукт будет востребован у наших клиентов, в особенности среди более молодой аудитории, которая не имеет накоплений, но хочет инвестировать текущие средства с помощью надежных и прозрачных финансовых инструментов, - говорит Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Вместе с коллегами из «Росгосстрах Жизнь» мы рады первыми на российском рынке предложить такой революционный продукт, как «Страйк».

Полис «Страйк» рассчитан на 5 лет, взносы ежегодные - от 25 000 рублей в год. Клиенту доступен выбор активов в рамках инвестиционной стратегии: акции Apple, акции FEDEX.