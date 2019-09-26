2019-09-27T08:51:08+03:00
Общество

Аппетитный продукт к вашему столу

В ассортименте «Мираторга» появились новые наименования
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Накануне запущено производство линейки продуктов из свиного отруба «Карбонад свиной Tender Pork» и «Вырезка свиная Tender Pork».

Tender Pork – это свинина, вызревшая в специальных камерах в течение 21 дня.Благодаря этому мясо приобретает насыщенный и сочный вкус, нежную структуру.Линейка продукции из свиного отруба «Карбонад» и «Вырезка» предназначена для приготовления любых блюд - делать стейки, запекать на гриле, жарить на сковороде и тому подобное.

«Tender Pork» поставляется в торговые сети в вакуумной упаковке - это обеспечивает удобство при хранении и транспортировке, а также позволяет сохранить свежесть продукции до 15 суток при температуре от -1,5 до +4 0С.

Компания ежегодно наращивает объемы производства продукции из всех видов мяса. Предприятия холдинга в Белгородской, Курской, Брянской и Калининградской областях оснащены самым современным оборудованием, что позволяет быстро разрабатывать рецептуры и запускать новинки, ориентируясь на потребности рынка.

- Необходимо постоянно расширять ассортимент, - поясняют в пресс-службе АПХ «Мираторг». - Чтобы у покупателя был больший выбор и он мог найти среди нашей продукции то, что наилучшим образом отвечает его вкусовым предпочтениям.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября
Представители ведущих университетов и колледжей, лучших школ-пансионов, языковых и летних школ Великобритании расскажут о возможностях и перспективах образования за рубежом
«Просвещение» и крупнейшее китайское издательство «Народное образование» договорились о тесном сотрудничестве
Группа компаний «Просвещение» и ведущее издательство учебной литературы КНР «Народное образование» (People’s Education Press) будут совместно работать с целью развития и повышения качества образования на территории двух стран
Новости 24
Белгородец едва не лишился трех авто и экскаватора из-за долгов
Старооскольские акробаты стали призерами Кубка мира по прыжкам на батуте
В Алексеевке прошла XIX спартакиада ветеранов
Белгородец чуть не выбил глаз подрезавшему его водителю
В Белгороде пенсионерка кинула подругу на полмиллиона рублей
В Старооскольском районе «Ее Величество Картошка» приглашает в гости
Смертельное ДТП произошло сегодня в Белгородской области
«Неприниматели»: новая рекламная кампания банка «Открытие»
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
В Белгороде на улице Попова высадили молодые липы взамен уничтоженных летом
«Железная бабушка» из Белгорода полихачила на карте
На Белгородчине после капремонта открылся детский сад «Сказка»
Белгородская федерация бадминтона выходит на новый уровень
Борисовцы получат бесплатные тонометры для мониторинга здоровья
Тигр Барсик cтал новым жителем Старооскольского зоопарка
В Белгороде полицейские задержали подозреваемого в краже денег из хостела
Белгородка победила в конкурсе «Лидер общественного мнения» на форуме в Ростове
Белгородцев снова предупреждают о заморозках
В Белгороде прошла выставка транспорта на природном газе
В Белгородской области возле железной дороги нашли тело школьника
У белгородцев спросят, что они думаю о полиции
В Шебекино презентовали передвижной автоклуб
Чтобы вылететь на отдых в Италию, белгородцу пришлось рассчитался с долгами
В Старом Осколе и Шебекино начали подачу тепла
Белгород на два дня останется без телевидения
В Яковлевском округе 19.09.2019 зарегистрировано 19 браков
В Белгородской области обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти
Белгородка пыталась украсть из магазина бритвенные принадлежности
Фестиваль дружбы «Под белым парусом крыла» прошел на Белгородчине