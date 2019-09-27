В Белгороде пройдут казачий праздник, исторический фестиваль и кастинг женихов

К НАМ ЕДУТ ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО И АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ

Звездный актерский дуэт представит на белгородской сцене постановку «Женихи». Спектакль для всей семьи по пьесе драматурга Сергея Белова «Невинная девушка на шестом месяце» поставил режиссер Михаил Елисеев, бравшийся и за Оскара Уальда, и за Рэя Куни, и за Иосифа Бродского.

Сюжет довольно интересен: родители Кати (Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный) случайно узнают, что их любимая единственная дочь в положении, уже на шестом месяце... А вот мужа у кровинушки нет, и даже жениха не предвидится! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. Кастинг для каждого претендента проходит по оригинальному сценарию: на одного лучше действует ружье, на другого – чувство жалости, а третьему – залп крепкой брани в пору…

Родители осознают, насколько непросто в наше время найти не то что достойного, а хоть какого-то жениха.

ДК «Энергомаш».

5 октября в 19.00.

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На празднике выступят ансамбли казачьей песни.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

НЕТ ВОЛЬНЕЕ ТИХОЙ СОСНЫ!

В рамках мероприятий Фестивального календаря Белгородчины на территории хутора Хрещатый состоится районный фестиваль казачьей культуры. Праздник состоится в районе парковой зоны поселения.

Фестиваль будет способствовать сохранению и популяризации самобытной культуры казачества, возрождению, сохранению и развитию исторических и культурных традиций, воспитанию подрастающего поколения.

Организаторы подготовили для гостей экскурсию в музей под открытым небом и Богослужение у часовни села Зварыкино. Также в программе праздника вас ждут выступление творческих коллективов учреждений культуры округа, ансамблей казачьей песни других округов и районов области. На празднике будут работать интерактивные, игровые и торговые площадки, выставка работ декоративно-прикладного творчества. А еще можно будет посетить ярмарку-выставку праздничных угощений казачьей кухни и влиться в красочные хороводы.

Хутор Хрещатый Алексеевского городского округа.

28 сентября в 13.00.

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В "Гороже мастеров" можно посетить различные мастер-классы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОГУЛЯЕМ В ДИКОМ ПОЛЕ

Стрелецкая территориальная администрация располагается именно на том самом «диком поле», где когда-то стоял город-крепость Карпов. В документах середины XVII и конца XVIII веков Карпов упоминается как одно из самых значительных укреплений Белгородской оборонительной черты, ибо «опричь Карповского сторожевья на реке Ворскле через Муравский шлях того места крепче нет».

В историческом фестивале примут участие члены муниципального молодежного клуба научной реконструкции средневековой культуры «Хранители» и клуба «Ратоборцы». Они продемонстрируют воинские доспехи, приемы рукопашного боя и конные бои на мечах.

На празднике каждый желающий сможет пострелять из лука и научиться приемам рукопашного боя. В «Городе мастеров» организуют мастер-классы гончары, резчики по дереву, мастера лозоплетения и кукольницы. Гости мероприятия смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях, конкурсах, хороводах. Ну а праздничное настроение создадут творческие коллективы со всей области. Для гостей и участников фестиваля будут организованы конные прогулки. А еще здесь можно будет отведать кашу «по-карповски», приготовленную по старинным рецептам.

Стрелецкая территориальная администрация Яковлевского городского округа

28 сентября в 11.00.

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