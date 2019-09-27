2019-09-27T15:52:06+03:00
Общество

В грайворонском парке им. Шухова модернизировали наружное освещение

По словам местных жителей, светящиеся опоры стали изюминкой места отдыха
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» совместно с администрацией Грайворонского городского округа модернизировали наружное освещение парка им. Шухова в Грайвороне и сквера «Спортивный» в селе Головчино. Энергетики заменили опоры ЛЭП на светящиеся композитные конструкции и установили современные светодиодные светильники.

Сотрудники Грайворонского РЭС вместо железобетонных и металлических опор наружного освещения смонтировали в местах отдыха 31 декоративную опору из стеклопластикового композита с добавлением специального абсорбера, защищающего от воздействия ультрафиолетовых излучений. Такие конструкции прочнее, легче и намного эстетичные традиционных, а за счет внутренней подсветки в ночные часы служат дежурным освещением парковых аллей. Основное вечернее освещение обеспечивают 35 светодиодных светильников мощностью 120 и 60 Вт, изготовленные на одном из предприятий области.

фото: пресс-служба Белгородэнерго

фото: пресс-служба Белгородэнерго

Как отметил заместитель главы администрации Грайворонского городского округа по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Роман Твердун, мощность светодиодных светильников на порядок меньше традиционных, а световой поток ярче и насыщеннее. По подсчетам специалистов, годовое энергопотребление в наружном освещении должно снизиться на 5 тысяч кВтч, что в денежном выражении составит 34,6 тысячи рублей бюджетных средств.

Идею модернизации наружного освещения единогласно поддержали горожане, как и саму реконструкцию парка. Место отдыха здесь существует с 19 века. Ранее территория располагалась рядом со Свято-Троицким храмом и называлась Троицким садом. Дать парку и скверу в Головчино новую жизнь горожане решили в 2018 году рейтинговым голосованием на референдуме. «После реконструкции парк не узнать, – говорят местные жители. – Мы в восторге, все так красиво, необычно, сказочно, а светящиеся опоры – это изюминка. Приятно сюда приходить после рабочего дня».

фото: пресс-служба Белгородэнерго

фото: пресс-служба Белгородэнерго

Модернизация наружного освещения является одной из составляющих заключенного в декабре прошлого года Соглашения о взаимодействии правительства Белгородской области и ПАО «МРСК Центра» в сфере развития электросетевого комплекса региона. Договоренности сторон касаются реализации целого комплекса мероприятий, направленных на модернизацию сетевого комплекса с применением технологий «цифровой трансформации», в том числе на развитие сети наружного освещения региона. В начале 2019 года подобный проект был реализован «Россети Центр Белгородэнерго» в г. Валуйки.

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