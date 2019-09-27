Новая техника на страже чистоты Белгородчины

Чтобы осмыслить масштаб «бедствия» достаточно понять, что это – площадь, равная территории Нидерландов.

В Белгородской области пошли путем изменения самого принципа обращения с отходами: определили главного регионального оператора по мусору, разделили по примеру европейских стран мусор на четыре части (бумагу, стекло, пластик и металл) и уже постепенно переходят на раздельный сбор мусора, когда отходы делят на сухие и мокрые.

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Всего на территории региона сейчас насчитывается 26 тысяч контейнеров и около 13 тысяч контейнерных площадок. Безусловно, часть из них требует обновления и до конца 2019 года произойдет замена порядка 16 тысяч штук. Появятся и 500 новых клеток для приема пластиковой тары во дворах многоквартирных домов.

Отдельно следует подчеркнуть, что в регионе в течение трех лет идет модернизация парка техники, которая занимается вывозом отходов. И в этом отношении активную работу ведет ТК «Экотранс» - компания, которая вот уже 17 лет заботится о чистоте и порядке вокруг нас.

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Накануне предприятие закупило 23 единицы спецтехники, чтобы оптимизировать процесс мусороперевозок в Белгороде и Старом Осколе. В их числе - 8 автомобилей с задней загрузкой мусорных контейнеров для ТКО, способных перевезти до 3,2 тонн отходов за рейс, машины оснащены современным прессующим механизмом, увеличивающим коэффициент уплотнения мусора. А также 8 машин с целью погрузки контейнеров для крупногабаритных отходов, 2 грейферных погрузчика и 5 мультилифтов на газомоторном топливе.

Появились в арсенале предприятия и КАМАЗы с установкой мультилифт (устройством, обеспечивающим транспортировку модульных грузов) и спецавтомобиль с краном-манипулятором, оборудованным грейферным захватом. Своими мощными «челюстями» он легко управляется с крупногабаритными отходами, стволами и ветками деревьев и тому подобным.

Кстати, накануне можно было увидеть машины, которые сегодня уже бегают по дорогам Белгородчины, обращая на себя внимание в первую очередь аккуратным видом. В рамках выставки техники и конференции, посвященных вопросам развития рынка газомоторного топлива в регионе, приуроченной к международному автопробегу техники на природном газе «Голубой коридор – Газ в моторы 2019». Недавно приобретенная техника «Экотранса», использующая в качестве топлива природный газ (метан) тоже была представлена на прошедшей возле спортивного комплекса Хоркиной выставке.

Директор ООО «ТК «Экотранс» Николай Шеин рассказывает, что в рамках программы по переводу транспорта на газомоторное топливо уже приобретено 5 машин. В нынешнем году было закуплено и 16 новых автомобилей, которые приспособлены для работы в условиях тесных городских застроек и исключают протекания отходов. Таким машинам удобно совершать маневры и в частном секторе, и в городских дворах. Приобретались они по программе мусорной реформы, предусматривающей переход на евроконтейнеры.

- Разговоры о переходе на эти контейнеры велись давно, и, наконец, в регионе начинает налаживаться система цивилизованного сбора мусора – без грязи, шума, блокирующих дворы мусоровозов и неприятного запаха - говорит Николай Тихонович. – Это касается и дальнейшего обращения с отходами. Сейчас мы строим новую линию по сортировке мусора на Стрелецком полигоне Белгородского района, а также новый полигон в Яковлевском районе. Это будут современные экологические объекты, не загрязняющие окружающую среду и соответствующие требованиям нового времени. Ведь сегодня - в век полиэтилена, повсеместных химии и пластика – так важно сообща взяться за сохранение экологии нашей хрупкой планеты.