2019-09-26T16:35:52+03:00
Общество

Детский сад «Уютный» отметил четвертый день рождения

Корпоративное дошкольное учреждение агрохолдинга «Мираторг» расположено в Короче
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Компания ведет активную социальную и внутрикорпоративную деятельность - забота о сотрудниках и их семьях является одним из важнейших направлений кадровой политики. Важным дополнительным бонусом для сотрудников стала реализация в 2015 году проекта по постройке детского сада «Утюный» в Белгородской области.

В нынешнем сентябре сад отпраздновал 4 года со дня основания.

В нынешнем сентябре сад отпраздновал 4 года со дня основания.

К такому важному празднику его воспитанники подготовили концерт, а родители обсудили ряд важных вопросов на традиционном собрании.

На базе детского сада разработан специальный комплекс образовательных программ, включающий в себя направления по математическому развитию, развитию речи, а так же патриотическому и физическому воспитанию малышей. Особое внимание уделяется изучению английского языка, проводятся уроки по хореографии и изобразительному искусству.

Одна из главных задач - сохранение и укрепление здоровья воспитанников сада.

Одна из главных задач - сохранение и укрепление здоровья воспитанников сада.

- Для этого оборудованы физкультурный зал со скалодромом, спортивная площадка, дорожки с выкладкой камня для коррекции детской стопы, бассейн, и все то, что является обязательным для полноценного укрепления здоровья и личностного развития наших детей, - рассказывает директор детского сада «Уютный» Виктория Овчаренко.

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