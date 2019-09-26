С юбилеем, любимый ботанический сад!

Центр науки и природной гармонии

Ботанический сад создан по инициативе губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Расположенный на территории свыше 71 га, он обладает богатой коллекцией живых растений - более 2 700 видов и сортов, включая редкие и исчезающие виды из Красной и Зеленой книг России и Белгородской области.

Спектр задач и направлений работы Ботанического сада невероятно широк: сохранение, изучение и обогащение генофонда растений природной и культурной флоры, забота о рациональном использовании растительных ресурсов, совершенствование образовательной, научно-просветительской и профориентационной работы в области ботаники, экологии, фармакогнозии и охраны растительного мира.

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Ботанический сад – это площадка для исследований. Здесь студенты 5 институтов 3 университетов проходят практику, 7 докторов и 23 кандидата наук ведут научную работу, организовано повышение квалификации специалистов-озеленителей и ландшафтных дизайнеров. С не меньшим удовольствием сад ждет в гости и подрастающее поколение на интересные, познавательные занятия.

Сад сегодня - место для многих культурных событий. Один из наиболее известных проектов, реализуемый в партнерстве с Белгородской филармонией – концерты «НеслуЧАЙные встречи».

Это и пример уникального ландшафтного дизайна, настоящее произведение садово-паркового искусства. И сегодня, благодаря активной поддержке руководства Белгородчины, сад продолжает свое развитие: на его территории планируется устройство комплекса прудов с системой каскадного слива и заполнения, входной группы, а также дальнейшее обустройство дорожно-тропиночной сети.

Ботанический сад НИУ «БелГУ» является активным участником программы «Белгородская сирень» - уникального экологического, научного и патриотического проекта, реализуемого в регионе. Главная задача сегодня - создание центра по производству и селекции сортов сирени мирового уровня. Уже сейчас высажено более 250 ее сортов.

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Высокое доверие

В Белгородском госунивеситете подчеркивают: наработанный ботсадом опыт востребован и уважаем в нашей стране. Поэтому одним из важных событий празднования его юбилея стал масштабный научный форум «Ботанические сады в XXI веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения». Российские и зарубежные учёные, директора ботанических садов, представители органов власти, вузов и научных учреждений собрались на базе НИУ «БелГУ», чтобы обсудить состояние ботанических садов и их будущее развитие.

Мероприятие проводится под патронажем Совета ботанических садов России, Регионального совета ботанических садов Центра европейской части России, Международного совета ботанических садов по охране растений – такое доверие, оказанное нашему юному саду, лучше всего говорит о достигнутых белгородцами успехах.

Принять участие в форуме, а также поздравить Олега Полухина и его команду прибыл академик Николай Сидельников.

- Наш ботанический сад является не только центром интродукции растений в Центральном Черноземье, но и уникальным социокультурным и просветительским центром региона, - подчеркнул, приветствуя гостей,ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин. - И проведение у нас столь важного форума, участие в нем представителей крупных научных центров, директоров ботанических садов, ведущих учёных России и ближнего зарубежья – большая честь и высокая оценка нашей работе.