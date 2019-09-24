Холковский монастырь отметил 20-летие возрождения

Все началось в селе Холки Божественной литургией и благодарственным молебном, совершенными непосредственно на территории Свято-Троицкого мужского Холковского монастыря. Возглавили богослужение митрополит Белгородский и Староооскольский Иоанн, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и епископ Валуйский и Алексеевский Савва.

Далее празднование перенеслось в Центр культурного развития села Ездочное. Всех входящих в Центр встречала выставка «Чернянка мастеровая» - свои поделки и мастер-классы представили юные жители района и уже известные мастера декоративно-прикладного творчества.

Позже состоялась презентация работ белгородских художников, написанных на пленэре – на территории Холковского монастыря. У выставки необычная история: когда-то, говоря о грядущем юбилее, Владыка Иоанн предложил живописцам отправиться в обитель, пожить там, и создать своего рода картинную галерею. Идея митрополита была поддержана белгородским отделением Союза художников России с воодушевлением. И она получила и более широкое воплощение: литераторы тоже решили собрать воедино свои творения об обители. Так появился альманах «И над водами Оскола ожил древний монастырь», посвященный 20-летию возрождения монастыря, который тоже представили на мероприятии.

- Сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех, кто своими трудами наполнил монастырь жизнью. Всех, кто продолжает постоянно заботиться об истории и исторической памяти нашего народа, - приветствовал гостей митрополит Иоанн.

Во внимание к усердным трудам во благо Святого Белогорья и по возрождению Свято-Троицкого монастыря Владыка вручил высшую награду Белгородской митрополии, медаль святителя Иоасафа, епископа Белгородского главе районной администрации Татьяне Кругляковой и Почетному гражданину Чернянского района Владимиру Сбитневу.

Кроме этого, Архиерейские грамоты и Благодарности были вручены еще двенадцати нашим землякам, неравнодушным к судьбе обители.

Добрые слова поздравлений, пожелания мира и добра всем землякам прозвучали от главы района Татьяны Кругляковой и епископа Губкинского и Грайворонского Софрония, который в течение нескольких лет был наместником Свято-Троицкого монастыря.

Завершился же праздник концертом, подготовленным творческими коллективами Чернянского района, выступления которых публика тепло встречала аплодисментами.

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