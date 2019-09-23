В Белгороде обсудили вопросы духовно-нравственного развития и воспитания молодежи

На форуме обсуждались пути совершенствования преподавания предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и предмета «Православная культура» в образовательных организациях.

Мероприятие собрало представителей органов управления образованием, педагогов, общественных деятелей, представителей религиозных организаций, работников сферы культуры и искусства из 16 регионов. Приветствуя участников конференции «Педагогический и воспитательный потенциал предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в современной системе образования», прошедшей в рамках форума, ректор БелИРО, доктор психологических наук Альбина Бучек отметила высокий интерес к обсуждаемой теме.

- Педагогический и воспитательный потенциал «Основ православной культуры» и всех дисциплин, которые утверждены стандартом - очень важная тема, – отметил глава Белгородской митрополии Владыка Иоанн. - Мне кажется, преподавание «Основ православной культуры» способствует, прежде всего, социальному миру, учит договороспособности.

Участников мероприятия приветствовала и начальник Департамента образования Белгородской области Елена Тишина. «Духовное просвещение, преподавание ОРКСЭ, ОДНКР, православной культуры – это тема, которая волнует и педагогов, и родителей, и самих школьников. Своевременное внедрение этих дисциплин помогает сохранять на территории региона духовный потенциал и развивать его в наших детях», – подчеркнула Елена Георгиевна.

С участием представителей СМИ состоялось медиаплощадка «Проблемы духовно-нравственного воспитания в современной системе образования и пути их решения». Модераторами мероприятия выступили директор образовательно-методического центра «Преображение», оказывающего помощь педагогам, протоиерей Олег Кобец и директор Интерфакс-Центр» в Белгородской области Светлана Захарова. Участники площадки живо дискутировали о том, что есть духовный кризис и насколько он велик в России, каким должен быть учебник, какие ценности и как педагог должен прививать детям. По мнению участников обсуждения, воспитательную направленность должен иметь каждый предмет. Также было отмечено, что именно «Православная культура» обладает мощнейшим воспитательным потенциалом и имеет культурологическую направленность.

По мнению участников Форума, воспитательную направленность должен иметь каждый предмет.

- Сегодня, к сожалению, для молодых учителей понятие духовности очень далеко. И задача старшего поколения учителей, преподавателей вузов - кстати, не без помощи духовенства - объяснить им, что это такое, вернуть эти ценности в их жизнь, - уверена директор Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета Елена Омельченко.

Профессор Московского государственного областного университета Людмила Шевченко считает, что возрождению духовности и расширению кругозора школьников во многом способствуют недавно введенные в учебные программы дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в современной системе образования».

Белгородцы же поделились своим опытом: с целью возрождения духовности, воспитания нравственных ценностей в регионе началась реализация стратегии «Доброжелательная школа».

- Это ответ на вызовы современного общества, в котором царят жесткость и потребление, в котором нивелированы ценности семьи, дружбы и любви. Стратегия затрагивает как урочный процесс, так и внеучебную деятельность, - отметил первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области Николай Рухленко.

Участники дискуссии также сошлись во мнении, что во многом именно от учителя зависит, насколько будет реализован педагогический и воспитательный потенциал школьных предметов.

Артем Михайлов.