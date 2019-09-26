2019-09-26T17:11:35+03:00
Общество

В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома»

Открытие артобъекта приурочили ко дню рождения Белгородского госуниверситета
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома»В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома»Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 26 сентября, на Университетской площади в торжественной обстановке открытии необычный артобъект – контактную скульптуру профессора «Вручение диплома».

Как отметил во время торжественного открытия артобъекта ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, с открытием контактной скульптуры в университете рождается новая традиция: фотографирование выпускников на память в день получения диплома со скульптурой профессора, который олицетворяет образ всех преподавателей университета. Автор скульптурной композиции – скульптор, заслуженный художник России Анатолий Шишков.

В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома». Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома».Фото: Ирина ТАРАСОВА

Отметим, что в эти дни в городе прошли масштабные мероприятия, посвященные 143-й годовщине со дня основания Белгородского государственного национального исследовательского университета.

А в 15.00 в концертном зале молодежного культурного центра началась торжественная церемония вручения медалей «Достойному», дипломов премий имени Николая Страхова и Алексея Погорелова ученым университета и награждения победителей конкурсов профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2018-2019 учебном году.

В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома». Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома».Фото: Ирина ТАРАСОВА

Отметим, что традиция вручения медали «Достойному» лучшим студентам вуза, заложенная еще в Белгородском учительском институте в конце XIX века, была возрождена в год 140-летия университета, в 2016 году.

После торжественной церемонии вручения медалей и премий cтартовал праздничный концерт, посвященный Дню рождения университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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